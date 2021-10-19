Kayseri'de anne ve babası öldürülüp tandıra gömüldü! Şok eden ifade: Amcamın amacı...

KAYSERİ'de kayıp olarak aranan çiftin öldürülüp evlerinin bahçesindeki tandıra gömülmesi ile ilgili katil zanlısı kardeş ile oğlu ve eşinin yargılandığı davaya devam edildi. Duruşmada söz alan talihsiz çiftin oğulları, “Anne ve babamı öldürdükleri eve bir gün sonra beni de götürdüler, amaçları beni de öldürmekti” dedi.

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Kayseri’de 19 Mayıs tarihinden bu yana kayıp olarak aranan Firdevs Öztürk ve boşandıktan sonra birlikte yaşamaya devam ettiği eşi Mehmet Turhan çiftini bulmak için Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri harekete geçmiş, yapılan araştırmalar sonucunda çiftin öldürülüp gömüldükleri ihtimali üzerinde yoğunlaşan cinayet dedektifleri, Kocasinan ilçesine bağlı Emmiler Mahallesi'nde bulunan evlerinin tandırında 9 Haziran tarihinde çiftin cesedine ulaşmıştı.



Cinayetle ilgili Mehmet Turhan’ın kardeşi Yusuf Turhan ve oğlu Bedirhan Turhan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, eşi Nejla Turhan ise ev hapsi cezası almıştı. Kayseri 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün görülen duruşmaya tutuklu sanık Bedirhan Turhan Covid-19 testi pozitif çıktığı için katılmazken, tutuklu sanık Yusuf Turhan temaslı olduğu için Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Tutuksuz sanık Nejla Turhan ise duruşmada yer almazken, müştekiler ve taraf avukatları duruşmada hazır bulundu. Tutuklu sanık Yusuf Turhan, “Firdevs Öztürk’ün ölümü ile ilgili gelen adli tıp raporuna hiçbir şey söylemiyorum” dedi.







"Ben 22 gündür anne ve babamı aradım"

Duruşmada hakimden söz isteyen Firdevs Öztürk ve Mehmet Turhan'ın oğlu Yusuf Turhan ise, “Nejla Turhan hiçbir şeyden haberinin olmadığını söylüyor. Bu tamamen yalan. Nejla ve Bedirhan anne ve babamı öldürdükleri eve bir gün sonra beni de götürdüler, amaçları beni de öldürmekti. Ben 22 gündür anne ve babamı aradım. Nejla Turhan yalan söylüyor, bağ evindeki tandırda oluşan farklılığı da görüyor. Nejla Turhan cinayeti biliyor. Ben bütün sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum” ifadelerini kullandı.







"Babam, amcamın işlediği suçları bildiği için öldürüldü"

Duruşmada söz hakkı verilen talihsiz çiftin kızları Ayşe Tellioğlu da amcası Yusuf Turhan’ın işlediği suçları ortaya çıkaracağından korktuğu ve bu yüzden babasını öldürdüğünü söyleyerek, “Bu cinayetin sebebi mal değil. Babam, amcamın işlediği suçları bildiği için öldürüldü. Lale Apartmanı'ndaki evi babama vermeyecekti. Annemi ve babamı oraya çekmek için böyle bir yol izledi” dedi. Mahkeme heyeti, öldürülen Mehmet Turhan’ın adli tıp raporunun beklendiğini belirterek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.