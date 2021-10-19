BIST 1.430
DOLAR 9,29
EURO 10,83
ALTIN 532,12
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Bursa'da kahreden tesadüf! Olay yerinden geçerken görünce gözyaşlarına boğuldu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Bursa'da kahreden tesadüf! Olay yerinden geçerken görünce gözyaşlarına boğuldu

BURSA'da meydana gelen kazada otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı. Kazayı duyarak olay yerine gelen motosiklet sürücüsünün babası, yaralı oğlunu görünce gözyaşı döktü. Çevredekiler tarafından sakinleştirilen baba, uzun süre kazanın şokunu üzerinden atamadı.

Abone ol

Kaza Mahmudiye mahallesi Ertuğrulgazi caddesi üzerinde meydana geldi.
Cadde üzerinde seyir halinde olan sürücü Sultan Ermetin(46) yönetimindeki 16 KND 30 plakalı otomobil, dönüş yaptığı sırada sürücü Berat Kartal Becerik (17) yönetimindeki 16 KPR 36 plakalı motosiklet ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet metrelerce sürüklenirken; motosiklet sürücüsü ile arkasındaki yolcu Oktay Yüksel (17) yaralandı.
Bu sırada kaza yerinden geçen motosiklet sürücüsünün babası Hakan Becerik, yaralı oğlunu görünce ‘Çok kötü’ diyerek gözyaşı döktü. Çevredekiler tarafından sakinleştirilen baba, uzun süre kazanın şokunu üzerinden atamadı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen 112 sağlık ekipleri yaralıları ilk müdahalenin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Kocaeli İzmit Körfezi'nde binlerce ölü denizanası kıyıya vurdu
Foto Galeri Kocaeli İzmit Körfezi'nde binlerce ölü denizanası kıyıya vurdu Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Servis iple bağlanmış beş çocuk ölmüştü! İlçe milli eğitim ile okul müdürü görevden alındı
Servis iple bağlanmış beş çocuk ölmüştü! İlçe milli eğitim ile okul müdürü görevden alındı
Antalya açıklarında 6 şiddetinde deprem oldu! İzmir, Denizli, Mersin'de de hissedildi
Antalya açıklarında 6 şiddetinde deprem oldu! İzmir, Denizli, Mersin'de de hissedildi
Fenerbahçe Beko Anadolu Efes'e fark attı
Fenerbahçe Beko Anadolu Efes'e fark attı
Fahiş fiyatta stokçular devrede! Marketlere az ürün veriyorlar kasım ayını bekliyorlar
Fahiş fiyatta stokçular devrede! Marketlere az ürün veriyorlar kasım ayını bekliyorlar
Diyanet İşleri Başkanlığı'na dev bütçe! Gelecek yıl 1.4 trilyon TL vergi toplanacak
Diyanet İşleri Başkanlığı'na dev bütçe! Gelecek yıl 1.4 trilyon TL vergi toplanacak
Dolar/TL faiz kararı öncesi yeni rekor kırdı! Gözünü Merkez Bankası'na dikti
Dolar/TL faiz kararı öncesi yeni rekor kırdı! Gözünü Merkez Bankası'na dikti
Yatılı Kuran Kursu'nda cinsel istismar skandalı! Mollanın oğlu tutuklandı 12 saatte iddianame çıktı
Yatılı Kuran Kursu'nda cinsel istismar skandalı! Mollanın oğlu tutuklandı 12 saatte iddianame çıktı
'Siyasi cinayetler' ifadesi veren Koray Aydın: Eski istihbaratçılardan duyumlar aldım
'Siyasi cinayetler' ifadesi veren Koray Aydın: Eski istihbaratçılardan duyumlar aldım
Meteoroloji 'sarı' alarm verdi! Sağanak yağış ve 2 bölgede kar yağışı başlayacak işte kar yağacak yerler
Meteoroloji 'sarı' alarm verdi! Sağanak yağış ve 2 bölgede kar yağışı başlayacak işte kar yağacak yerler
İzmir merkezli 41 ilde FETÖ operasyonu: 158 şüpheli hakkında gözaltı kararı
İzmir merkezli 41 ilde FETÖ operasyonu: 158 şüpheli hakkında gözaltı kararı