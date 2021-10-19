Dolar/TL faiz kararı öncesi yeni rekor kırdı! Gözünü Merkez Bankası'na dikti

Dolar/TL, TCMB'nin perşembe günü gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu toplantısı öncesinde yükselişini sürdürerek salı günü sabah saatlerindeki işlemlerde 9,37 seviyesini gördü. Türk lirası gelişen piyasa para birimlerinin genelinden negatif ayrıştı.

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Dolar/TL , Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın faiz kararı öncesinde, salı günü sabah saatlerindeki işlemlerde 9,37 seviyesini gördükten sonra 9,35 seviyesine geriledi. Türkiye’nin kredi temerrüt risk primi (CDS) 453 baz puan seviyesinde bulunurken 10 yıl vadeli tahvil faizi yüzde 20,03 civarında bulunuyor.

Doların en çok işlem gördüğü para birimlerine karşı performansını ölçen Bloomberg Dolar Spot Endeksi salı günü yüzde 0,3 gerileyerek 1.156 seviyesine indi. Gelişen piyasa para birimlerinin genelinde de bir yükseliş görülürken Türk lirası yüzde 0,25 düşüşle benzerlerinden ayrıştı.

Türk lirası son 1 ayda yüzde 7,65 düşüşle dolar karşısında en fazla değer kaybeden gelişen ülke para birimi olurken ikinci sırada yüzde 4,24 düşüşle Şili pesosu yer aldı.

Piyasalar TCMB faiz kararına odaklandı

TCMB, perşembe günü gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu toplantısı sonrasında politika faizinde herhangi bir değişiklik yapıp yapmayacağını açıklayacak.

Bloomberg HT’nin faiz anketine katılan 17 kurumun medyan beklentisi politika faizinin 50 baz puan indirimle yüzde 17,50’ye indirilmesi yönünde.

17 kurum arasında 3 kurum politika faizinin 1 puan düşürüleceğini tahmin ederken, 4 kurum ise faizin sabit tutulacağını öngördü.

Katılımcılar bir sonraki TCMB hamlesinin ne yönde ve ne zaman geleceğine ilişkin soruya Kasım ayında indirimlerin devam edeceği yönünde yanıt verdi.

Ankette yıl sonuna ilişkin faiz beklentileri de derlendi. Buna göre yıl sonuna ilişkin genel beklenti faizin yüzde 16,50'ye indirileceği yönünde oldu.