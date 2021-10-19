Servis iple bağlanmış beş çocuk ölmüştü! İlçe milli eğitim ile okul müdürü görevden alındı

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde 5 öğrencinin hayatını kaybettiği, 5 öğrencinin yaralandığı kazayla ilgili İlçe Milli Eğitim Müdürü ile Alanyurt Ortaokulu Müdürü görevden alındı.

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Afyon'da 5 öğrencinin hayatını kaybettiği kazanın ardından Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Soruşturmanın selameti açısından İscehisar İlçe Milli Eğitim Müdürü Turgut Karakış ile kazada hayatını kaybeden öğrencilerin eğitim gördüğü Alanyurt Ortaokulunun Müdürü Gülşen Şeyma Özdemir görevden alındı.

Öte yandan yaralanan öğrencilerden Rana Eser, Hakan Tek ve Musa Eser'in yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü, durumlarının iyiye gittiği açıklandı.

Olay

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesi Çatağıl köyü yakınlarında ilkokul öğrencilerini taşıyan A.Ş. idaresindeki minibüs, 11 Ekim sabahı devrilmiş, kazada öğrencilerden İsmail, Nisa ve Teslime Eser, Melisa Demirel ile Damla Duran hayatını kaybetmiş, yaralanan 5 öğrenci tedavi altına alınmış, sürücü A.Ş. ile servis ihalesini alan İ.D. tutuklanmıştı.

Kazada hayatını kaybeden İsmail ve Nisa Eser'in amcası Ahmet Eser, yaptığı açıklamada, servis aracının kapısının iple bağlı olduğunu belirterek, "Koltuklarda kemer olmadığı ve servis aracının kapısının iple bağlandığı doğrudur. Gördüm. Araçta bir hostes olsaydı o kapıyı öğrenci kapatmazdı. Milli Eğitim Müdürüne gittim 'İdare edeceksiniz, araba yok.' dedi. Çocuklarımızı kaybettik. Şimdi idare ettik" demişti.