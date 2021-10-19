BIST 1.431
DOLAR 9,29
EURO 10,84
ALTIN 532,33
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Servis iple bağlanmış beş çocuk ölmüştü! İlçe milli eğitim ile okul müdürü görevden alındı

Servis iple bağlanmış beş çocuk ölmüştü! İlçe milli eğitim ile okul müdürü görevden alındı

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde 5 öğrencinin hayatını kaybettiği, 5 öğrencinin yaralandığı kazayla ilgili İlçe Milli Eğitim Müdürü ile Alanyurt Ortaokulu Müdürü görevden alındı.

Abone ol

Afyon'da 5 öğrencinin hayatını kaybettiği kazanın ardından Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Soruşturmanın selameti açısından İscehisar İlçe Milli Eğitim Müdürü Turgut Karakış ile kazada hayatını kaybeden öğrencilerin eğitim gördüğü Alanyurt Ortaokulunun Müdürü Gülşen Şeyma Özdemir görevden alındı.

Öte yandan yaralanan öğrencilerden Rana Eser, Hakan Tek ve Musa Eser'in yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü, durumlarının iyiye gittiği açıklandı.

Olay

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesi Çatağıl köyü yakınlarında ilkokul öğrencilerini taşıyan A.Ş. idaresindeki minibüs, 11 Ekim sabahı devrilmiş, kazada öğrencilerden İsmail, Nisa ve Teslime Eser, Melisa Demirel ile Damla Duran hayatını kaybetmiş, yaralanan 5 öğrenci tedavi altına alınmış, sürücü A.Ş. ile servis ihalesini alan İ.D. tutuklanmıştı.

Kazada hayatını kaybeden İsmail ve Nisa Eser'in amcası Ahmet Eser, yaptığı açıklamada, servis aracının kapısının iple bağlı olduğunu belirterek, "Koltuklarda kemer olmadığı ve servis aracının kapısının iple bağlandığı doğrudur. Gördüm. Araçta bir hostes olsaydı o kapıyı öğrenci kapatmazdı. Milli Eğitim Müdürüne gittim 'İdare edeceksiniz, araba yok.' dedi. Çocuklarımızı kaybettik. Şimdi idare ettik" demişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Antalya açıklarında 6 şiddetinde deprem oldu! İzmir, Denizli, Mersin'de de hissedildi
Antalya açıklarında 6 şiddetinde deprem oldu! İzmir, Denizli, Mersin'de de hissedildi
BAYKAR Savunma nedir açılımı ne demek BAYKAR Savunma ne iş yapıyor?
BAYKAR Savunma nedir açılımı ne demek BAYKAR Savunma ne iş yapıyor?
Fahiş fiyatta stokçular devrede! Marketlere az ürün veriyorlar kasım ayını bekliyorlar
Fahiş fiyatta stokçular devrede! Marketlere az ürün veriyorlar kasım ayını bekliyorlar
Koronavirüsten yaşamını yitiren iş yeri hekimi için emsal karar! Meslek hastalığı sayıldı
Koronavirüsten yaşamını yitiren iş yeri hekimi için emsal karar! Meslek hastalığı sayıldı
Dolar/TL faiz kararı öncesi yeni rekor kırdı! Gözünü Merkez Bankası'na dikti
Dolar/TL faiz kararı öncesi yeni rekor kırdı! Gözünü Merkez Bankası'na dikti
Yatılı Kuran Kursu'nda cinsel istismar skandalı! Mollanın oğlu tutuklandı 12 saatte iddianame çıktı
Yatılı Kuran Kursu'nda cinsel istismar skandalı! Mollanın oğlu tutuklandı 12 saatte iddianame çıktı
'Siyasi cinayetler' ifadesi veren Koray Aydın: Eski istihbaratçılardan duyumlar aldım
'Siyasi cinayetler' ifadesi veren Koray Aydın: Eski istihbaratçılardan duyumlar aldım
Meteoroloji 'sarı' alarm verdi! Sağanak yağış ve 2 bölgede kar yağışı başlayacak işte kar yağacak yerler
Meteoroloji 'sarı' alarm verdi! Sağanak yağış ve 2 bölgede kar yağışı başlayacak işte kar yağacak yerler
İzmir merkezli 41 ilde FETÖ operasyonu: 158 şüpheli hakkında gözaltı kararı
İzmir merkezli 41 ilde FETÖ operasyonu: 158 şüpheli hakkında gözaltı kararı
İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine eş zamanlı operasyon! Çok sayıda gözaltı var
İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine eş zamanlı operasyon! Çok sayıda gözaltı var