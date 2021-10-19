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Koronavirüsten yaşamını yitiren iş yeri hekimi için emsal karar! Meslek hastalığı sayıldı

Koronavirüsten yaşamını yitiren iş yeri hekimi için emsal karar! Meslek hastalığı sayıldı

İş yeri hekimliği yaptığı sırada koronavirüse yakalanarak hayatını kaybeden Dr. İlhan Doğan için İstanbul Tabip Odası'nın 'meslek hastalığı' başvurusu kabul edildi.

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Dr. İlhan Doğan'ın Kovid-19'a bağlı can kaybının, meslek hastalığı olarak tespiti amacıyla İstanbul Tabip Odası Hukuk Bürosu tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu İstanbul İl Müdürlüğü'ne yapılan müracaat sonuçlandı. Buna göre, iş yeri hekimi olarak görev yapan Dr. Doğan’ın, ‘tutulduğu koronavirüs hastalığının mesleki olduğuna, 30.12.2020 tarihindeki vefatının da Kovid-19 nedeniyle olduğuna’ karar verildi.

“Bu karar emsal niteliğindedir”

Haber Global'deki habere göre kararı değerlendiren İstanbul Tabip Odası, “Bu karar, iş yeri hekimliği yaptığı sırada Kovid-19'a maruz kalan meslektaşlarımız ve aileleri için emsal niteliğindedir. Bu durumda olan meslektaşlarımızın ve ailelerinin ihtiyaç duyması halinde Hukuk Büromuzca destek sunulacaktır” dedi.

NE OLMUŞTU?

2000-2010 yılları arasında, İstanbul Tabip Odası'nın danışman hekimi ve Hekimlik Uygulamaları Bürosu sorumlusu olarak görev yapan Dr. İlhan Doğan, geçtiğimiz aralık ayında koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmişti. İstanbul Tabip Odası’ndan yapılan açıklamada, “Dr. İlhan Doğan, hastalığa iş yeri hekimliği yaptığı ortak sağlık ve güvenlik birimindeki çalışmaları esnasında maruz kalmış, yaklaşık 1,5 aylık tedavinin ardından maalesef hayatını kaybetmiştir” denildi.

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