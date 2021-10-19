Antalya açıklarında 6 şiddetinde deprem oldu! İzmir, Denizli, Mersin'de de hissedildi

AKDENİZ'de, Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada depremin Kaş'a 155 kilometre uzaklıkta olduğu ve büyüklüğünün 6 olduğu aktarıldı. Deprem Antalya, İzmir, Denizli, Mersin ve çevresinde de hissedildi.

Abone ol

Akdeniz'de Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında saat 08.32'de şiddetli bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin şiddetini 6 olarak açıklarken, Kandilli Rasathanesi depremin şiddetini 6.1 olarak duyurdu. Deprem Antalya, İzmir, Denizli, Mersin ve çevresinde de hissedildi.

AFAD açıklama yaptı: Olumsuz bir ihbar yok

AFAD'dan yapılan açıklamada "Akdeniz'de Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında (155 km), saat 08.32'de 6,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Geçmiş olsun Antalya. Kaş ilçesi açıklarında meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır." denildi.

Çok sayıda ilde hissedildi, Prof. Dr. Eyidoğan uyardı

Deprem Antalya'nın yanı sıra Mersin, İzmir, Denizli ve çevresinde de hissedildi. Antalya açıklarında meydana gelen depremle ilgili değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Haluk Eyidoğan ise şu açıklamalarda bulundu: "Bu hareketlilik normal. Her yıl Akdeniz civarında çok sayıda depremle karşı karşıyayız. Bir kısmını hissediyoruz. 4.0 ve büyüklerinin sayısına baktığımızda oldukça fazla, bir deprem kuşağında olduğumuz açık. Akdeniz kuşağında yaşayan her ülke depreme hazırlıklı olmalı."

Vali Yazıcı: Can ve mal kaybı yok

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Akdeniz açıklarında meydana gelen 6 büyüklüğündeki deprem ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yazıcı, "İlimiz Kaş ilçesi açıklarında, saat 08.32'de 6,0 büyüklüğünde meydana gelen depremde, şu ana kadar gelen bilgilere göre çok şükür can ve mal kaybı bulunmamaktadır. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

Kaş Belediye Başkanı Ulutaş: Ben hissetmedim

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş ise "Ben hissetmedim. Çevreden bize ulaşan herhangi bir hasar olduğuna dair bilgi yok. Deprem çok açıkta olduğu için Kaş ilçe merkezi ve mahallelerinde fazla hissedilmedi" açıklamasında bulundu.

Kaş Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı da "54 mahalle muhtarımızla iletişim sağlandı. Şu ana kadar Kaş ilçemizde tespit edilen hiçbir olumsuzluk yok. Can ve mal kaybı yok" dedi.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 6.1 olarak açıkladı.