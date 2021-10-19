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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afrika'da ikinci durağı Togo! Her yer fotoğraflarla donatıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afrika'da ikinci durağı Togo! Her yer fotoğraflarla donatıldı

Kara kıtanın en küçük ülkelerinden Togo, Cumhurbaşkanın Erdoğan’ın bugün gerçekleşecek ziyaretine hazırlanıyor.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Afrika turunda ikinci durağı ilk kez gideceği Togo olacak. Cumhurbaşkanının ziyareti öncesinde başkent Lome caddeleri, Erdoğan’ın "Birlikte daha adil bir dünya mümkün" sözü ve Türk bayraklarıyla donatıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Angola'nın başkenti Luanda'dan Togo'ya hareket edecek.

Batı Afrika’nın kıyı ülkesi Togo, 4 milyon nüfusuyla bir tarım ülkesi. Ülkeye Türkiye’den ilk kez cumhurbaşkanı düzeyinde bir ziyaret gerçekleşiyor.

Erdoğan, Togo Cumhurbaşkanı Faure Essozimna Gnassingbe tarafından Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda resmi törenle karşılanacak. 

İkili ilişkiler ele alınacak, ortak anlaşmalara imza atılacak

Lome’de gerçekleşecek görüşmelerde ikili ilişkiler ele alınacak, işbirliğinin geliştirilmesi üzerinde durulacak, ortak anlaşmalara da imza atılacak.

Görüşmelerde FETÖ'yle mücadelenin de gündeme gelmesi bekleniyor.

Togo'da dörtlü zirve

Erdoğan, Togo’da Burkina Faso ve Liberya Devlet başkanlarının da yer alacağı dörtlü çalışma yemeğine de katılacak.

Başkent Lome caddelerindeki panolarda Erdoğan’ın "Birlikte daha adil bir dünya mümkün" çağrısı yer aldı.

Diğer yandan Türk bayrakları da Togo caddelerinde dalgalanıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togo’daki temaslarının ardından Nijerya’nın başkenti Abuja'ya hareket edecek.

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