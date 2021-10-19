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Özlem Gürses'e o küfre savcılık nasıl takipsizlik verir? Hadi Özışık isyan etti

Halt TV programcısı Özlem Gürses'e bir yorumcu çok ağır küfürler içeren yorum gönderdi. Özlem Gürses savcılığa şikayet etti. Savcılık o küfürlere takipsizlik kararı verince Özlem Gürses canlı yayında o küfrü okuyup isyan etti... İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık'tan Özlem Gürses'e destek geldi...

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Özlem Gürses ekrana çıktı kendisine yapılan bir haksızlığa isyan etti

Kendisine küfreden şerefsizi açık açık ifşa etti…

Edilen küfür ağza alınmayacak kadar ağır…

Şikayet ediyor ve savcı bu küfüre takipsizlik kararı veriyor…

Nasıl oluyorsa!..

Özlem’e yapılan bu aşağılık küfürü, bu alçaklığı, bu şerefsizliği kınıyorum…

Bu şerefsizliği yapanda insanım diye insan içine çıkmaması gerekiyor…

Savcılar bizim şikayetlerimizde de ‘takipsizlik kararı veriyor…

Yorumcular mezardaki babama, yaşlı anama, küçücük torunuma küfrediyor…

Savcı takipsizlik veriyor…

Dava açılanlar da yalvarıyor davanı geri çek diye…

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