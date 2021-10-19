Iğdır'da acılı annenin feryadı yürek dağladı: Bu acı beni yaşatmıyor

IĞDIR'da 6 yıl önce aynı iş yerinde çalıştığı kişiler tarafından bıçaklanarak öldürülen 18 yaşındaki Furkan Balta’nın annesi, oğlunun katillerinin serbest bırakılmasına isyan ederek yakalanmasını istiyor.

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6 yıl önce Iğdır Vali Yolu olarak bilinen caddede iddiaya göre, Furkan Balta mesaisinin bitmesinden sonra gece saat 23.00 sıralarında ekmek alarak iş yerinden çıktı. Eve doğru giden Balta, aynı iş yerinde çalışan Kadir İ. ve Yusufcan Y. tarafından geri çağrıldı. Geri giden Furkan Balta ile Kadir İ. ve Yusufcan Y. arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavgada Furkan Balta kalbine aldığı bıçak darbeleri ile ağır yaralandı.



Kadir İ. ve Yusufcan Y. ise olay yerinden uzaklaştı. Devriye gezen polisler tarafından bulunan Balta, kendisini bıçaklayanların aynı iş yerinde çalıştığı Kadir İ. ve Yusufcan K. olduğunu söyledi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Furkan Balta yolda hayatını kaybetti. Furkan Balta’nın verdiği isimlerin peşine düşen polisler Kadir İ.’yi hemen yakalarken, Yusufcan K.’yi ise uzun aramalar sonunda yakaladı. Aradan geçen zamandan sonra Kadir İ. ve Yusufcan K. serbest bırakıldı. Bu duruma isyan eden Furkan Balta’nın annesi Şadiye İktu, oğlunun katillerinin tutuklanmasını istiyor. İkilinin müebbet hapis cezası aldığını belirten anne İktu, serbest bırakılmalarına anlam veremediğini belirtti.







"Pandemide dışarı çıktılar"

Mide kanseri olduğu için olayın üzerine gidemediğini belirten Şadiye İktu, iyileştiğini ve olayın peşini bırakmayacağını söyledi. Anne İktu, “Benim oğlumu eve gelirken ekmeklerini de savurarak öldürdüler. Yerel mahkeme 25 yıl ağırlaştırılmış müebbet verdi, Erzurum istinaf mahkemesine gitti, orada dava bozuldu. Ben Yargıtay’a götürdüm, Yargıtay kabul etmedi. Olayı normal adam öldürmeye çevirdiler. Daha sonra pandemide dışarı çıktılar." diye konuştu.



"Benim oğlum öldürüldü"

"Zanlıların dışarıda gezdiğini söylediler, sonra baktım gerçekten bırakılmışlar" diyen İktu "İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Iğdır’a geldiğinde durumu anlattım. Ondan sonra 10 gün geçince bunlar tekrar yakalandı. Benim oğlum öldürüldü, katilleri dışarıda serbest geziyorlar. Sayın Cumhurbaşkanım, devlet büyüklerimizden yardım istiyorum. Ben oğlumu gözyaşları ile temizlik yaparak büyüttüm. Ben oğlumu onlar öldürsünler diye mi büyüttüm” dedi.







"Herkes sandıktan çeyiz taşıyor, ben oğlumun dosyalarını taşıyorum"

Katillerin bırakılmasına tepki gösteren anne İktu, “Herkes sandıkta çeyiz taşıyor ben oğlumun katillerinin fotoğrafını, dosyasını taşıyorum. Avukatlarım da beni kandırdı, kimsesizim sahipsizim, çaresizim bana sahip çıkmalarını istiyorum” diye konuştu.



"Üzüntüden mide kanseri geçirdim"

Oğlunun öldürülmesinden sonra çok acı çektiğini belirten anne İktu, “Ben bir anneyim, psikolojim bozuldu. Mide ameliyatı geçirdim, kanser oldum. Bu acı beni yaşatmıyor. Herkes düğün yapıyor ama benim oğlum kara topraklarda çürüyor” dedi.







"Oğlum katillerinin ismini de verdi"

Acılı anne oğlunun son nefesinde başındaki polislere katillerin ismini verdiği halde katillerin serbest dolaşmasını anlayamadığını belirterek, “Benim oğlum vali evinin önünde öldürüldü. Bir saat yerde kalmıştı. Katillerin ismini başına gelen polislere, vatandaşlara söylemişti. Biz kimin öldürdüğünü bilmiyorduk. Çocuğun ifadesi ile bunlar tutuklandı. Benim oğlumu 27 yerinden bıçakladılar, 27 yerinden bıçaklamak nedir” dedi.

Oğlunu öldürenlerin fotoğrafını da gösteren anne İktu, “Ben sandığımda oğlumun çeyizini değil katillerin fotoğrafını saklıyorum. Mahkeme FETÖ dönemine denk geldiği için birçok savcı, hakim değişti. Bu bir annenin feryadıdır, lütfen ses versinler” ifadelerini kullandı.



"Annem çok üzülüyor"

Annesinin hep üzüldüğünü belirten Furkan Balta’nın 10 yaşındaki kardeşi Umay ise, “Abimin katillerinin bulunmasını istiyorum. Annem hep üzülüyor. Hep katillerin bulunmasını istiyorum. Biri söyleyince o zaman çok üzülüyorum” şeklinde konuştu.