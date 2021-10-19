BIST 1.430
DOLAR 9,29
EURO 10,83
ALTIN 532,12
HABER /  GÜNCEL

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'dan, Akdeniz'deki depreme ilişkin açıklama

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'dan, Akdeniz'deki depreme ilişkin açıklama

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Akdeniz'de Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında meydana gelen depreme ilişkin açıklamada bulundu.

Abone ol

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Akdeniz'de Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında meydana gelen depreme ilişkin "Ekiplerimiz şu ana kadar olumsuz bir durum ve tespitle karşılaşmadılar." bilgisini paylaştı.

Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Antalya Kaş açıklarında meydana gelen deprem nedeniyle vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ekiplerimiz şu ana kadar olumsuz bir durum ve tespitle karşılaşmadılar. Rabb'im ülkemizi her türlü afetten korusun." ifadelerini kullandı.

İlgili Haberler
Antalya açıklarında 6 şiddetinde deprem oldu! İzmir, Denizli, Mersin'de de hissedildi
ÖNCEKİ HABERLER
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: Türkiye artık aktör oldu
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: Türkiye artık aktör oldu
Defalarca cinsel organına vurdu! İstanbul'da hamamı merak eden Japon turistte ahlaksız teklif
Defalarca cinsel organına vurdu! İstanbul'da hamamı merak eden Japon turistte ahlaksız teklif
Pfizer’dan Covid-19 ilacı müjdesi! 2.660 gönüllü var
Pfizer’dan Covid-19 ilacı müjdesi! 2.660 gönüllü var
MHP lideri Devlet Bahçeli grup toplantısında konuşuyor: Cumhur İttifakı ortağı olarak hesap vermemiz gerekiyorsa...
MHP lideri Devlet Bahçeli grup toplantısında konuşuyor: Cumhur İttifakı ortağı olarak hesap vermemiz gerekiyorsa...
Neslihan Tuluk kimdir Gökhan Sipahioğlu'nun eşi ne iş yapıyor? Neslihan Tuluk ailesi
Neslihan Tuluk kimdir Gökhan Sipahioğlu'nun eşi ne iş yapıyor? Neslihan Tuluk ailesi
Olay iddia! Bir Yargıtay üyesi açıkladı: Yargıda her tarikatın WhatsApp grubu var
Olay iddia! Bir Yargıtay üyesi açıkladı: Yargıda her tarikatın WhatsApp grubu var
Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Sarıyer'de taksinin bagajında unutuldu! 1 milyon 800 bin lira bulunan valiz şoke etti
Sarıyer'de taksinin bagajında unutuldu! 1 milyon 800 bin lira bulunan valiz şoke etti
Osman Kavala çağrısı! 10 büyükelçi gelmeye başladı
Osman Kavala çağrısı! 10 büyükelçi gelmeye başladı
Gökhan Sipahioğlu görkemli düğün videosu olay oldu kiminle evlendi?
Gökhan Sipahioğlu görkemli düğün videosu olay oldu kiminle evlendi?