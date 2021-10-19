Muğla'da mega lüks yatları görenler dakikalarca baktı! İhtişamıyla büyüledi
MUĞLA'da Gemi Yanaşma İskelesi’ne 3 büyük lüks yat ardı ardına demirledi. Lüks yatları görenler dakikalarca bakarken, her yatın üzerindeki helikopterler ise dikkatlerden kaçmadı.
4 aydır Bodrum’da bulunan Rus milyarder Andrei Skoch’un 400 milyon dolar değerindeki 100 metre uzunluğundaki mega yatı "Madame Gu", ilçe merkezindeki Gemi Yanaşma İskelesi’ne demirledi.
İçerisi adeta mini bir sarayı andıran 6 kabinli yatın üzerinde bir helikopter pisti de bulunuyor.
Yatta ayrıca jakuziler, spor salonu, çalışma odası, asansör, eğlence merkezi, restoranlar, sauna, buhar odası, jetskiler ve alt kısmında ise 2 aracın sığacağı bir garaj bulunuyor. Yata yakıt ikmali yapılacağı ve yarın ilçeden ayrılacağı öğrenildi.
Önceki yıl Amazon’un sahibi ünlü milyarder Jeff Bezos’un kiralayıp Bodrum ve Muğla koylarını gezdiği yat Flying Fox da geçen hafta Bodrum’a gelmişti.