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Muğla'da mega lüks yatları görenler dakikalarca baktı! İhtişamıyla büyüledi

İhlas Haber Ajansı
Muğla'da mega lüks yatları görenler dakikalarca baktı! İhtişamıyla büyüledi

MUĞLA'da Gemi Yanaşma İskelesi’ne 3 büyük lüks yat ardı ardına demirledi. Lüks yatları görenler dakikalarca bakarken, her yatın üzerindeki helikopterler ise dikkatlerden kaçmadı.

Muğla'da mega lüks yatları görenler dakikalarca baktı! İhtişamıyla büyüledi

4 aydır Bodrum’da bulunan Rus milyarder Andrei Skoch’un 400 milyon dolar değerindeki 100 metre uzunluğundaki mega yatı "Madame Gu", ilçe merkezindeki Gemi Yanaşma İskelesi’ne demirledi.

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Muğla'da mega lüks yatları görenler dakikalarca baktı! İhtişamıyla büyüledi

İçerisi adeta mini bir sarayı andıran 6 kabinli yatın üzerinde bir helikopter pisti de bulunuyor.

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Muğla'da mega lüks yatları görenler dakikalarca baktı! İhtişamıyla büyüledi

Yatta ayrıca jakuziler, spor salonu, çalışma odası, asansör, eğlence merkezi, restoranlar, sauna, buhar odası, jetskiler ve alt kısmında ise 2 aracın sığacağı bir garaj bulunuyor. Yata yakıt ikmali yapılacağı ve yarın ilçeden ayrılacağı öğrenildi.

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Muğla'da mega lüks yatları görenler dakikalarca baktı! İhtişamıyla büyüledi

Önceki yıl Amazon’un sahibi ünlü milyarder Jeff Bezos’un kiralayıp Bodrum ve Muğla koylarını gezdiği yat Flying Fox da geçen hafta Bodrum’a gelmişti. 

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