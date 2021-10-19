MHP lideri Devlet Bahçeli grup toplantısında konuştu: Kavala Sorosçu, Demirtaş terörist...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin Meclis Grup Toplantısı'nda hitap etti.. Bahçeli Ali Babacan'ın 'Bahçeli krizlerin ortağıdır' sözüne de cevap verdi.

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MHP lideri Devlet Bahçeli'nin gündeminde Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş vardı. Kılıçdaroğlu için 'Terörist Demirtaş'ın CHP'nin başına çökmüş gölgesidir.' diyen Bahçeli Osman Kavala Sorosçudur, Selahattin Demirtaş sözlerini yineledi.

Devlet Bahçeli'nin konuşmasından satır başları...

Dünyayı biçimlendiren beşeriyeti etkileyen fikir akımları arasında en güçlü olanı kuşkusuz insana bakış açısıdır. Öncelikle yapmamız gereken ya durduğumuz yeri gözden geçirmek ya da bakış açımızı temelden kopmadan değiştirmektir. Aynı şeyleri yaparak farklı sonuçlar alamayız. İnsansız siyaset, siyasetsiz insan, kansız damar, kalpsiz beyin gibidir. Yani yok hükmündedir.

MHP'nin siyasetinde insan merkezdir, millet medeniyettir. Sorun ve şikayetlerin çözümü de mecburiyettir. İnsandan kopuk, milletten ayrık bir siyaset bize uzak ve yabancıdır. İnsanın olduğu her zemin ve saha içinde ya bir sorun ya da bir talep vardır. Mühim olan sorunlara ciddiyetle eğilmek, insan onurunu zedelemeden köklü çözümlerle buluşturabilmektir.

Geçen hafta TBMM'de önemli bir teklif kanunlaştırılmıştır. 280 sıra sayılı vergi usul kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair 65 maddelik kanun teklifi CHP'nin, İP'nin, HDP'nin ve diğerlerinin sorumsuz itirazlarına ve karşı duruşlarına rağmen kabul edilmiştir. Zillet İttifakı havanda su dövmüş, Cumhur İttifakı aziz milleti ile kenetlenmiştir. Bu kanun ile birlikte mağdur insanlarımızın sesine kulak verilmiş ve gerekliliği yapılmıştır.

Babacan'a 'Bahçeli krizlerin ortağıdır' tepkisi

'Bahçeli krizlerin ortağıdır' demiş, küçük aklının dibini sergilemiştir. Ortada bir kriz yoktur. Cumhur ittifakının ortağı olarak hesap vermemiz gerekiyorsa da seve seve veririz. Biz krizlerin değil insanımızın dert ortağıyız.

Ön kapıda sayın Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı adaylığına destek imzası verip, arka kapıyı dolanınca sayın Abdullah Gül'ün adaylığı için siyaset yapan siyaset kalpazanları bizi anlayamaz, tanımlayamaz, kavrayamaz. Biz krizlerin ortağı değiliz, insanımızın dert ortağıyız. Alnı lekeli, vicdanı lekeli bir şahsın sözleri değersiz olmakla birlikte, ayaklarımızın altındadır. Varsın konuşsun siyasi fukara. Onun ve 5 yaşından beri 'ülkücü' olduğu ileri süren Serok Ahmet'in acilen akıl ve ruh kontrolünden geçmeleri, durum vahimse uzun bir süre yatılı olarak kalmaları siyaset ve toplum huzuru adında tavsiyemdir.

Kılıçdaroğlu Demirtaş'ın CHP'nin başına çökmüş gölgesi

Osman Kavala Sorosçudur, Selahattin Demirtaş teröristtir. Bunların yeri demir parmaklıkların arkasıdır. Teröristin niye hapiste olduğunu sormak teröristin müdafasıdır. Yani Kılıçdaroğlu kimin tarafındasın? Kimin kılıcını sallıyorsun? Kılıçdaroğlu, terörist Demirtaş'ın CHP'nin başına çökmüş gölgesidir.

Bürokrasiye tehdit

Kılıçdaroğlu bu defa da bürokrasiye ayar vermeye kalkmıştır. Süre doldu, bir günde geçti. Sayın Kılıçdaroğlu, ne oldu? Heyben doldu mu? Başın göğe erdi mi? 'O tarihe kadar yapan yaptı, kapan kaptı sonrasında sorumlusunuz' mu demek istiyorsunuz? Bu üslubun faili ateş olsa cürmü kadar yer yakacaktır. Bu vesayetçi bir söylemdir.

Gülen'e umut bağlamasınlar

Tıpkı Humeyni gibi, Türkiye’ye gelmeyi bekleyen FETÖ ele başı Gülen’e ümit bağlamasınlar. Terörist başı Gülen’in Türkiye’ye geldiği gün öldüğü gündür.

Ekrem İmamoğlu'na: Bu şahsın il il gezmekteki amacı nedir?

CHP Genel Başkanı bürokratlara değil İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'na kafa yormalı. Bu şahsın gezmediği gitmediği yer kalmamıştır. Sipariş bir senaryo devrededir. Bu şahıs sadece boş zamanlarında İstabul Belediye binasına uğramaktadır. Bu şahsın il il gezmekteki amacı nedir? Yunanistan ziyaretinin amacı nedir?