Diyarbakır'da korkutan görüntü! Yüzlercesi öldü: Kokudan rahatsız oluyoruz

DİYARBAKIR’da, sonbahar mevsiminde yağışların olmaması ve barajdan gelen suyun kesilmesi Dicle Nehri'nde çok sayıda balığın telef olmasına neden oldu. Nehrin yeterince beslenememesi sonucu telef olan balıkların su yüzeyine çıkması görüntü kirliliğine ve kötü kokuya neden oldu.

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Diyarbakır’da birçok balık çeşidinin yaşadığı Dicle Nehri, canlılığını kaybetmek üzere. Sonbahar mevsiminde kuraklık sebebiyle yağış olmaması ve barajdan bırakılan suyun kesilmesiyle su seviyesi düşen nehirde balıklar, oksijensiz kalarak telef oldu. Su yetersizliği sonucu telef olan balıklar, nehir boyunca su yüzeyine çıkarken, özellikle kentin simgelerinden olan tarihi On Gözlü Köprü çevresinde kıyıya vuran balıklar, hem görüntü kirliliğine hem de kötü kokuya neden oldu. Bu durumdan rahatsız olan çevre esnafı ve vatandaşlar, soruna bir çözüm bulunmasını istedi.



Suyun azalması sonucu ölü balıkların su yüzene vurduğunu ve kötü kokuların yayıldığını aktaran Zuhat Koçera isimli vatandaş, bu manzarayı gördüğü için üzüldüğünü söyledi. Bu manzarayı Diyarbakır On Gözlü Köprüde görmek istemediğini belirten Koçera, “Biz Diyarbakırlılar olarak herhangi bir denizimiz olmadığı için serinlemek için ailelerimizle buraya geliyoruz. Burada bulunan çay bahçeleri huzur bulduğumuz tek yerdir. Seyrine bile doyamadığımız nadir yerlerden biri de On Gözlü Köprüdür. Aylar sonra buraya geldim, maalesef suyun azaldığını gördüm ve ölü balıkların su yüzeyine vurduğunu gördüm. Kokusu da insanları rahatsız ediyor. Biz bu kafelerde otururken hem serinleyip hem de huzur ile maneviyatı yaşamak isterken şu an kokudan rahatsız oluyoruz. Buradaki bu pisliği ve vahim durumu kamuoyu ile yetkililerin görmesini bekliyorum” diye konuştu.