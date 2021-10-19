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Altın fiyatları coştu! 19 Ekim gram altın 532 lira seviyesinden işlem görüyor

Altın fiyatları coştu! 19 Ekim gram altın 532 lira seviyesinden işlem görüyor

Dolar kurundaki hareketliliğe paralel değer kazanan altın güne yükselişle başladı. Şu sıralar gram altın 532,1 liradan işlem görürken çeyrek altın da 873 lira oldu. Peki analistler altın fiyatları için ne diyor?

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 Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 532 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 529,6 liradan tamamladı.

Çeyrek altın 873 lira

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından, saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 532,1 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 873 lira, Cumhuriyet altını da 3.560 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 1 artışla 1.782 dolardan alıcı buluyor.

Analistler ne diyor?

Analistler, küresel piyasalarda enflasyon baskısı sonrası para politikasında sıkılaştırıcı adımların piyasalar için risk unsuru oluşturduğunu belirterek, bugün yurt içinde dolar kurundaki düşüşe karşın ons fiyatındaki yükselişin altın fiyatlarının artmasına sebep olduğunu kaydetti.

Dolar/TL, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,5 azalışla 9,28 seviyesinde bulunuyor.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu ifade eden analistler, yurt dışında ise ABD'de inşaat izinleri ve konut başlangıçları verileriyle birlikte İngiltere Merkez Bankası Başkanı ve ABD Merkez Bankası yetkililerinin açıklamalarının takip edileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.770 doların destek, 1.790 doların direnç konumunda olduğunu söyledi.

Altın ve para piyasaları uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, "Kur beklentilerine paralel altın yatay seyretse bile gram altının 600 liraya ulaşmasını bekliyoruz” diye konuştu.

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