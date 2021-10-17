Fiyatlar yükseldi daha da yükselecek! 1 günde 1.5 milyonluk altın bozdurdular

"Altın fiyatları daha da yükselecek"

Altın fiyatlarının yükselmesi ile beraber vatandaşların altın bozdurmaya yöneldiğini söyleyen kuyumcu Sergen Kavarkurt, "Altınlarını bozmak isteyen vatandaşlar fiyat artışlarından dolayı mutlu ancak nisan, mayıs ayları daha çok nişan, düğün ayları olduğu için bu aylarda altın almak isteyen vatandaşlar fiyatları duyunca üzülüyor. Euro ve dolar yükseldiği için altının yükseleceğini düşünüyoruz. Bu yüzden altına yönelmek vatandaşlar için daha avantajlı olacaktır. Şuan ki rakamlara göre vatandaşın alımdan çok satış yapması daha mantıklı ama yine de bekleyip görmek lazım. Yatırım amaçlı olan gram, çeyrek, yarım altına vatandaşın ilgisi var. Ama bizim yine yatırım amaçlı tavsiyelerimiz gram, cumhuriyet, çeyrek altın gibi ürünlerdir" dedi.