Haluk Bayraktar kimdir kaç yaşında evli mi eşi Fatma Bayraktar kimdir?

BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar'ın ölümünün ardından ailesi ve çocukları da merak edildi. 3 oğlu olan Özdemir Bayraktar'ın en büyük oğlu Haluk Bayraktar'dır ve Selçuk Bayraktar'ın abisidir. 43 yaşında olan Haluk Bayraktar, Fatma Bayraktar ile evlidir ve bir kızı, bir de oğlu vardır.

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Selçuk, Ahmet ve Haluk Bayraktar'ın babası BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar 72 yaşında kanser tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da dünürü olan Özdemir Bayraktar'ın ölümü başta ailesi, oğulları olmak üzere birçok siyasiyi de derinden üzdü ve taziyeler ard arda yayınlandı. Özdemir Bayraktar'ın cenaze töreni bugün öğle namazında Fatih Camii'nde kılınacak. Peki Özdemir Bayraktar'ın 3 oğlundan biri olan Haluk Bayraktar kimdir, kaç yaşında, eşi Fatma Bayraktar ve çocukları kimdir?

Özdemir Bayraktar'ın vefat haberini sosyal medya hesabından duyuran oğlu Haluk Bayraktar'ın kim olduğu merak edildi. Peki, Haluk Bayraktar kimdir? Nereli, kaç yaşında? İşte, Selçuk Bayraktar'ın abisi Haluk Bayraktar'ın biyografisi...

Haluk Bayraktar 4 Ekim 1978 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine giren ilk insansız hava aracını (İHA) geliştiren ve ihraç eden savunma ve havacılık şirketi BAYKAR Savunma’nın genel müdürü, TÜBİTAK Yönetim Kurulu Üyesi, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) kurucularından ve Yönetim Kurulu Başkanı, SAHA İstanbul kurucularından ve Yönetim Kurulu Başkanıdır.

Bayraktar, 2000 yılında ODTÜ’de Endüstri Mühendisliği Lisans programını başarıyla tamamlamıştır. 2002 yılında ise Columbia Üniversitesi'nden yine aynı alanda yüksek lisansını bitirmiştir. .ABD’deki eğitimini tamamlamasının ardından Türkiye’ye geri dönen Bayraktar, o dönem otomotiv yan sanayi alanında faaliyet gösteren Baykar'ın savunma sanayiinde milli ve özgün ilk İnsansız Hava Aracı Sistemleri Ar-Ge ve üretim faaliyetlerinde mühendislik yöneticisi olarak görev yapmıştır.

Bu süreç içerisinde kavramsal tasarımdan, prototip, test, üretim ve eğitim aşamaları vb. ürün yaşam döngüsü kapsamında devam eden iş süreçleri faaliyetlerini yürütmüştür. Ocak 2010 yılından itibaren de Genel Müdürlük görevi yürütmektedir. Haluk Bayraktar, çalışma hayatının yanında akademik kariyerine de 2004 yılında Boğaziçi Üniversitesi’nde başlamış olduğu doktora programıyla devam etmektedir. Bayraktar, Kasım 2018 yılındaki Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile TÜBİTAK Yönetim Kurulu Üyeliğine getirilmiştir.

BAYKAR Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Ukrayna ile Türkiye arasında stratejik işbirlikleri kurulmasında öncü rol oynamıştır. BAYKAR bünyesinde yürütülen ilişkiler, 2019 yılında 6 adet Bayraktar TB2 SİHA’nın satışıyla somutlaşırken, Bayraktar AKINCI projesinde Ukrayna menşeli bir motor tercih edilmesi ve ortak üretim çalışmalarına başlanmasıyla daha da gelişmiştir.

Sosyal Sorumluluk: Haluk Bayraktar, bünyesinde farklı pozisyonlarda bulunduğu birçok kurum ve organizasyonda Milli Teknoloji Hamlesi’nin yayılması için çaba göstermektedir. Bu doğrultuda Türkiye Teknoloji Takımı’nın yönetim kurulu başkanlığını yürütürken aynı zamanda kurumun Deneyap Teknoloji Atölyelerinin tüm Türkiye sathında kurulmasında aktif rol alarak bilimin her kesime ulaşabilmesi için çalışmaktadır. Katılmış olduğu farklı sempozyum, panel veya programlarda nitelikli iş gücüyle oluşturulacak bir iş ekosisteminin yerli sanayileşmeye faydalarından bahsetmektedir.

Aralık 2019’da başlayan COVID-19 salgınına karşı Türkiye’de yürütülen mücadelenin özel sektör ayağında aktif rol almıştır. Bu doğrultuda, yönetim kurulu başkanlığını yürüttüğü SAHA İstanbul kümelenmesini salgın karşısında verilen mücadeleye katılmaya davet etmiştir. Haluk Bayraktar ayrıca, yerli solunum cihazı üretim seferberliğinin de önemli bileşenlerinden biri olan BAYKAR Savunma ve diğer yerli sanayi paydaşlarıyla bu cihazın milli imkânlarla üretimine katkıda bulunmak için çalışmalar yürütmektedir.Yerli ve milli imkânlarla üretilen ve Mayıs ayı sonuna kadar 5000 adet teslim edileceği öngörülen solunum cihazlarının ilk 100 adeti, 20 Nisan 2020'de, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin açılışında Sağlık Bakanlığı'na teslim edilmiştir.