Taliban kabul etti! Afganistan'da çocuk aşılaması başlıyor

Birleşmiş Milletler (BM), ABD’nin ülkeden çekilmesinin ardından Afganistan’da çocuk felci aşılarının yeniden başlayacağını duyurdu.

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Birleşmiş Milletler (BM) yaptığı açıklamada, Taliban hükümetinin Afganistan'ın üç yıldan fazla bir süre sonra ülke çapında çocuk felci aşılarını yeniden başlatacağını söyledi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, bu ülkedeki çocuk felci aşı kampanyasının, 8 Kasım'da başlatılacağını söyledi.

BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve Dünya Sağlık Örgütü, Taliban'ın söz konusu kararını memnuniyetle karşıladı.

UNICEF'ten yapılan açıklamada, 3 yılın ardından çocuk felci aşısı kampanyasının yeniden başlayacağı ve 3,3 milyondan fazla çocuğa erişimin hedeflendiği belirtildi.

UNICEF Afganistan Temsilcisi Herve Ludovic De Lys de bu kararın, çocuk felcinin ortadan kaldırılmasında dev bir adım olduğunu ve ülkedeki her çocuğu aşılamayı hedeflediklerini ifade etti.