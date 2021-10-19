CHP Parti Meclisi cuma günü toplanacak

CHP Parti Meclisi (PM), cuma günü Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak.Abone ol
CHP PM'nin ekim ayı olağan toplantısı, cuma günü saat 11.00'de parti genel merkezinde düzenlenecek.
Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun sunuşu ile başlayacak PM'de, MYK raporunun görüşülmesinin ardından dış politikadaki güncel gelişmeler ele alınacak.
Ekonomi alanındaki gelişmelerin de değerlendirileceği toplantıda, partinin seçim güvenliğine dair yaptığı çalışmalar sunum şeklinde PM üyelerine aktarılacak.
PM'de, parti bünyesinde oluşturulan kurulların saha çalışmaları da değerlendirilecek.