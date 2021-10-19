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Meteoroloji Örgütü açıladı: Afrika'daki nadir buzullar bile eriyecek

Meteoroloji Örgütü açıladı: Afrika'daki nadir buzullar bile eriyecek

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), iklim değişikliği nedeniyle Afrika'nın nadir bulunan buzullarının eriyebileceği uyarısında bulundu.

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WMO Genel Sekreteri Prof. Petteri Taalas, Tanzanya'daki Kilimanjaro Dağı, Kenya'daki Kenya Dağı ve Uganda'daki Rwenzori Dağları'ndaki buzulların iklim değişikliğinin tehdidi altında olduğunu açıkladı.

Afrika'da sembol haline gelen buzulların iklim değişikliği nedeniyle hızla eridiği uyarısını yapan Taalas, "Mevcut çekilmeler küresel ortalamadan daha yüksek. Bu şekilde devam ederse 2040'a kadar buzulların tamamen çözülmesine neden olacak." ifadeleri kullanıldı.

Prof. Taalas, iklim değişikliğinin göç, kıtlık, kuraklık ve doğal afetlere neden olduğuna dikkati çekerek milyonlarca insanın tehdit altında olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Afrika Birliği (AfB) Kırsal Kalkınma ve Tarım Komiseri Josefa Sacko da 2030'a kadar yeterli önlemler alınmadığı takdirde 118 milyon kişinin kuraklık, sel ve aşırı sıcağa maruz kalacağını tahmin ettiklerini açıkladı.

 İklim değişikliği 1 milyondan fazla kişiyi yerinden etti

İklim değişikliği nedeniyle Afrika'nın güneyi ve doğusunda 1 milyondan fazla kişi yerinden oldu.

Güney Sudan, Zimbabve, Sudan, Somali, Zambiya, Etiyopya, Malavi, Kenya, Mozambik ve Madagaskar'da 33 milyon kişinin gıda güvensizliğinin acil seviyelerde olduğu ve durumun daha da kötüleştiği kaydedildi.

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