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BİM yöneticisi Galip Aykaç'tan fahiş zamlarda market suçlamasına tepki

BİM yöneticisi Galip Aykaç'tan fahiş zamlarda market suçlamasına tepki

BİM yöneticisi Galip Aykaç, gıda fiyatlarındaki artışından 'zincir marketlerin sorumlu olduğu' yönündeki eleştirileri kabul etmediklerini söyledi.

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GPD Başkanı Galip Aykaç Gıda Perakendecileri Derneği (GPD) Ortak Gelişim Kongresi'nde "üzerinden yapılan haksız kamuoyu algısını kabul etmiyoruz" dedi.

Gıda Perakendecileri Derneği (GPD) Başkanı Galip Aykaç, Gıda Perakendecileri Derneği (GPD) Ortak Gelişim Kongresi'nde konuştu.

Aykaç'ın konuşmasında öne çıkanlar şöyle:

"Ekonomik sıkıntılar yaşadığımız bir dönemden geçiyoruz. Artan fiyatları tüketiciye yansıtmamak için çalışıyoruz. Artan fiyatları tüketiciye yansıtmamak için kârdan feragat ediyoruz. Organize perakendeciliğin yükseldiği yerde enflasyon geriliyor. Yüksek ÜFE’nin TÜFE’ye yansımamasının en önemli sebebi zincir marketler. Fiyat artışının yanı sıra gelir dağılımının bozulması sıkıntıları büyütüyor. Bizler üzerinden yapılan haksız kamuoyu algısını kabul etmiyoruz.Hiçbir perakendeci fiyatları durduk yere artırmaz, tüm tedarik zincirine bakılmalı. Içinde olduğumuz ve memnun olmadığımız bu dönemin atlatılacağını umuyoruz"

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