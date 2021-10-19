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Nafer Ermiş neden öldü hastalığı neydi Nafer Ermiş kitapları

Nafer Ermiş neden öldü hastalığı neydi Nafer Ermiş kitapları

Yazar ve çevirmen olan Nafer Ermiş, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. 57 yaşında ölen yazar Nafer Ermiş, ölümünün ardından merak edildi. Peki Nafer Ermiş kimdir, aslen nereli, kaç yaşında ve hangi kitapları var?

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Yazar ve çevirmen olan Nafer Ermiş 57 yaşında hayatını kaybetti. Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla da tanınan Nafer Ermiş'in kalp krizi sonucu hayata veda ettiği öğrenildi. Yayıncılar Birliği'nden yapılan açıklamada, "Yazar, çevirmen ve editör Nafer Ermiş vefat etmiştir. Tüm sevenlerine, ailesine ve yayıncılık dünyasına başsağlığı dileriz." denildi.

Nafer Ermiş kimdir: Nafer Ermiş, 1964 yılında Denizli’de doğdu. Mülkiye’yi bitirdikten sonra 1990 yılında Almanya’ya gitti. On yıl kaldığı Almanya’da Bremen Üniversitesi’nin Felsefe, Kültür Bilimleri ve Alman Filolojisi üzerine eğitim aldı. Otuz’a yakın kitap çevirdi ve İmge Yayınevi'nde editörlük yaptı. Kendine ait üç kitabı bulunuyor.

Otuz’a yakın kitap çevirdi (Zweig, Kafka). Nafer Ermiş Tarabya Çeviri Ödülü sahibi. İmge Yayınevi'nde editörlük yaptı. Kendine ait üç kitabı bulunuyor. 

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