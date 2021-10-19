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Ekrem İmamoğlu'ndan Devlet Bahçeli'ye olay cevap! 'Beni ne kadar seviyormuş!'

Ekrem İmamoğlu'ndan Devlet Bahçeli'ye olay cevap! 'Beni ne kadar seviyormuş!'

MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında "Görev sahası İstanbul'la sınırlı olan bu belediye başkanının il il gezmekteki amacı nedir?" diye sormuştu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bahçeli'nin o sorusuna cevap verdi...

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin bugünkü grup toplantısında Yunanistan ve Diyarbakır’ı ziyaret eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na “Bürokratlara değil İBB Başkanına kafa yormalı onu fazla serbest bırakmaktan kaçınmalıdır. Sadece boş zamanlarında belediye binasına ve İstanbul'a uğrayan bu şahsın gezmediği yer neredeyse kalmamıştır. Gözümüzden kaçtığı sanılmasın. Sipariş bir  senaryo devrededir. Görev sahası İstanbul'la sınırlı olan bu belediye başkanının il il gezmekteki amacı nedir? Varmak istediği yer neresidir? Yunanistan ziyaretine niye ihtiyaç duymuştur?" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bahçeli’nin bu sözlerine NKolay İstanbul Maratonu’nunda düzenlediği basın toplantısında yanıt verdi. İmamoğlu, Bahçeli’nin sözleriyle ilgili  “Beni ne kadar seviyormuş Bahçeli. Sürekli benim yaptıklarımı takip ediyor demek ki” dedi.

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