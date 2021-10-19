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CHP'li Özgür Özel Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2022 maaşını paylaştı Özel'e tepki yağdı

CHP'li Özgür Özel Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2022 maaşını paylaştı Özel'e tepki yağdı

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM'ye sunulan bütçe teklifinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 20022'de alacağı maaşı Twitter hesabında paylaştı. Özel'in paylaşımının altına çok sayıda tepki içeren yorumlar geldi.

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CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM'ye sunulan bütçe teklifinin Erdoğan hakkındaki ayrıntısını paylaştı.

Teklif kabul edilirse, 2021 bütçesinde 88 bin TL olan Cumhurbaşkanlığı maaşı 100 bin TL olarak belirlenecek. Konuya ilişkin bir paylaşım yapan CHP'li Özel, şunları belirtti:

"TBMM'ye sunulan bütçe teklifine göre Tayyip Erdoğan kendi maaşını yüzde 14,4 oranında rekor zamla 100.000 TL'nin üzerine çıkardı.

Alacağı aylık zam 4,5 asgari ücret tutarında!

Bu tek adam memura işçiye emekliye cimri, kendine bonkör!

Saraya şatafat vatandaşa sefalet düşüyor!"

Özgür Özel'e "üst düzey yöneticiler 200 bin TL maaş alıyor" eleştirisi

Özel'in paylaşımının altına çok sayıda yorum geldi. Kullanıcılardan biri "Hakemlerin başındaki mhk başkanı bile 50 bin maaş alırken özel holdinglerdeki üst düzey yöneticiler 150 200 bin maaş alırken sen neyi eleştiriyorsun lütfen biraz gerçekçi olalım" ifadelerine yer verdi.

Milletvekili maaşı hatırlatıldı

Bir başka kullanıcı da "Açıkçası cb'nın yanında mv.'nin maaşları da çok yüksek. umarım siz geldiğinizde siyasetçilerin maaşlarını düşürmek gibi bir girişimde bulunabilirsiniz. Atatürk'ün zamanında mv ile öğretmenlerin maaşları aynıymış." yorumunu yaptı.

"Siyasi partilere ayrılan bütçeden de bahsetseniz"

Yine bir kullanıcı da paylaşımın altına "Millet vekili maaşları ve siyasi partilere ayrılan bütçeden de bahsetseniz. Ne güzel olur. Çünki onlar da milletin cebinden çıkıyor" diye yazdı.

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