Kesikbaş cinayetinde zanlı herşeyi itiraf etti! Tutuklanan katil önce ütüyle...

İSTANBUL Şişli'de çöp konteynerinde cesedi parçalanmış halde bulunan bir kadının öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan yabancı uyruklu 2 şüpheli tutuklandı. Zanlıların verdikleri ifade ise kan dondurucuydu. Genç kadını öldüren zanlı herşeyi planladığını ve öldürmek için eve çağırdığını itiraf etti. Zanlı cinayet anını da anlattı.

Abone ol

İSTANBUL Şişli'de başı kesilmiş ve parçalanmış olan bir kadının cesedi çöpte bulunmuştu. Bu kapsamda gözaltına alınan Özbekistan uyruklu şüpheliler D.A.U.T. ve G.A.K. ile E.K.'nın sevk edildiği İstanbul Adalet Sarayı'ndaki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler D.A.U.T. ile G.A.K, "Kadına karşı tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" ve "Beden bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı yağma" suçundan tutuklama, diğer şüpheli E.K. ise adli kontrol hükümleri uygulanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

KATİL ZANLILARI TUTUKLANDI

Şüphelilerden D.A.U.T ve G.A.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan şüpheli E.K. hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.

KATİLİN İFADESİ KAN DONDURDU

CNN TÜRK muhabiri Merve Tokaz, katillerin ifadelerine ulaştı. Genç kadının sevgilisi olan Özbekistan uyruklu zanlı şunları anlattı:



-“Biz Durdona Khokimova ile tanıştığımızda sevgili olduk ve hâlihazırda evliydim. Daha sonra mayıs ayında görüşmeye başladık, otellerde kalmaya başladık. Sonrasında eşime Durdona Khokimova ile görüştüğümü söyledim.

-“24.01.2026 günü arkadaşımın evinde uyandım. Sonrasında taksiye bindim, Durdane’nin evine gittim. Eve geldikten 15-20 dakika sonra Durdona Khokimova eve geldi. Evin önündeyken komşuya beni aratarak ‘Ben çocuğu gezdireyim, siz işinizi görün’ dedi. Durdona Khokimova binanın kapısından içeri girerek bana söyledi.



Eve girince kafasına ütüyle vurdum

- Durdona Khokimova içeri girdiği anda kafasına ütüyle vurdum. Kafasına vurmamla birlikte yere düştü. Ben de mutfaktan aldığım bıçakla sırt kısmına 4 defa vurduğumu hatırlıyorum.

-Bu esnada evde sadece Durdona Khokimova ve ben vardım. Ütüyle vurduktan sonra bağırma sesi çıkmıştı, daha sonra sırtına vurduktan sonra bıçak darbelerinde kendinden ses çıkmamıştı.

-Aldığı bıçak darbeleriyle sağ tarafına düştü. Ben de evin içerisinde yürüyerek biraz nefeslendim. Sonrasında Durdona Khokimova’yı koridordan kaldırıp banyoya taşıdım”

Cesedi banyoda parçaladım

Durdona’yi öldürdükten sonra nasıl parçalara ayırdığını anlatan zanlı, dışarıda bekleyen arkadaşından yardım istediğini,D urdona’nın vücudunu evin banyo bölümünde ayırdıktan sonra ayrı ayrı siyah poşetlere koyarak evden çıktıklarını söyledi. Zanlı, “Çöp konteynerlerine bıçak, ütü ve çöp poşetlerini koyarak farklı farklı konteynerlere attık” dedi.

Beni aldattığı için öldürdüm

Durdona’yı planlı şekilde öldürdüğünü ifade eden zanlı şu itirafı yaptı:

-“Durdona’yı eve çağırma kastım zaten öldürmekti. Öldüreceğimden arkadaşımın da haberi vardır.

-Beni aldattığı için Durdona’yı öldürdüm.

-Onun yüzünden ailem dağıldı”

NE OLMUŞTU?

Duatepe Mahallesi Kuyulubağ Sokak'ta kağıt toplayan kişinin çöp konteynerinde başı olmayan ceset olduğunu görmesiyle olay yerine gelen polislerin incelemesi sonrası bir kadına ait olan ceset Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu morguna götürülmüştü. Cesedin Özbekistan uyruklu Durdona Khakımova'ya (36) ait olduğu belirlenmişti.

Polis ekipleri, 8 saatlik güvenlik kamerası görüntülerini inceledikten sonra Özbekistan uyruklu şüpheliler D.A.U.T. ve G.A.K'yi Gürcistan'a kaçmaya çalıştıkları sırada İstanbul Havalimanı'nda yakalamıştı. Çalışmaların devamında da şüpheli E.K. gözaltına alınmıştı.