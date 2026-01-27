İletişim Başkanı Duran'dan Suriye provokasyonlarına karşı uyarı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Suriye’de “Kürtler hedef alınıyor” iddialarının hakikati yansıtmadığını belirterek, Türkiye’nin mücadelesinin etnik kimliklere değil terör, şiddet ve hukukun dışına çıkan yapılara karşı olduğunu vurguladı. Toplumu ayrıştıran dilin reddedilmesi gerektiğini söyleyen Duran, Cumhurbaşkanı’nın birlik ve kardeşlik çağrısını hatırlatarak istismar ve fitneye prim verilmemesi çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Suriye’de “Kürtler hedef alınıyor” iddialarına sert tepki gösterdi.

DURAN'DAN O İDDİALARA SERT TEPKİ

Duran açıklamasında şu ifadelere yer verdi; "Bazı siyasi çevrelerin Suriye’de “Kürtler hedef alınıyor” iddiası, hakikati yansıtmayan ve bölgede toplumsal fay hatlarını yeniden harekete geçirmeye yönelik bir girişimdir.

Toplumu ayrıştıran değil, birleştiren bir dil hepimizin sorumluluğudur. Gerçekleri çarpıtmak yerine ortak akıl ve birlik duygusuyla konuşmak zorundayız. Türkiye’nin mücadelesi etnik kimliklerle değil; terörle, şiddetle ve hukukun dışına çıkan yapılarladır. Türkiye’nin mücadelesi, sınırlarında bir terör koridoru oluşturulmaması içindir.

"OYUNA GELMEYİN"

Bölgede kalıcı barış, istikrar ve kapsayıcı bir siyasal düzenin tesisi açısından atılan her yapıcı adımı önemsiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın bugün ifade ettiği gibi: “Suriye halkı barış istiyor, huzur istiyor; Arap’ıyla, Türkmen’iyle, Kürt’üyle, Nusayri’siyle kardeşçe yan yana yaşamak istiyor. Bilhassa Kürt kardeşlerimden, Kürt vatandaşlarımdan rica ediyorum. Bizim ezeli ve ebedi kardeşliğimize darbe vurmayı, aramıza nifak sokmayı amaçlayan oyunlara lütfen gelmeyin, istismarcılara lütfen prim vermeyin; fitneyi, fesadı, ayrışmayı körüklemeye çalışanlara itibar etmeyin.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNE ZARAR VERMEK İSTEYENLERE FIRSAT VERMEYECEĞİZ"

Türkiye Cumhuriyeti, 86 milyon vatandaşıyla birlikte yönünü kendisine dönmüş on milyonların da en güvenli sığınağıdır, yuvasıdır, güvencesidir.” Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge sürecine zarar vermek isteyen, komşularımızla ve kardeşlerimizle aramıza nifak tohumları ekmek isteyenlere fırsat vermeyeceğiz.