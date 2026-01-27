BIST 13.107
DOLAR 43,40
EURO 51,96
ALTIN 7.095,02
HABER /  GÜNCEL

İletişim Başkanı Duran'dan Suriye provokasyonlarına karşı uyarı

İletişim Başkanı Duran'dan Suriye provokasyonlarına karşı uyarı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Suriye’de “Kürtler hedef alınıyor” iddialarının hakikati yansıtmadığını belirterek, Türkiye’nin mücadelesinin etnik kimliklere değil terör, şiddet ve hukukun dışına çıkan yapılara karşı olduğunu vurguladı. Toplumu ayrıştıran dilin reddedilmesi gerektiğini söyleyen Duran, Cumhurbaşkanı’nın birlik ve kardeşlik çağrısını hatırlatarak istismar ve fitneye prim verilmemesi çağrısında bulundu.

Abone ol

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Suriye’de “Kürtler hedef alınıyor” iddialarına sert tepki gösterdi.

DURAN'DAN O İDDİALARA SERT TEPKİ

Duran açıklamasında şu ifadelere yer verdi; "Bazı siyasi çevrelerin Suriye’de “Kürtler hedef alınıyor” iddiası, hakikati yansıtmayan ve bölgede toplumsal fay hatlarını yeniden harekete geçirmeye yönelik bir girişimdir.

Toplumu ayrıştıran değil, birleştiren bir dil hepimizin sorumluluğudur. Gerçekleri çarpıtmak yerine ortak akıl ve birlik duygusuyla konuşmak zorundayız. Türkiye’nin mücadelesi etnik kimliklerle değil; terörle, şiddetle ve hukukun dışına çıkan yapılarladır. Türkiye’nin mücadelesi, sınırlarında bir terör koridoru oluşturulmaması içindir.

"OYUNA GELMEYİN"

Bölgede kalıcı barış, istikrar ve kapsayıcı bir siyasal düzenin tesisi açısından atılan her yapıcı adımı önemsiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın bugün ifade ettiği gibi: “Suriye halkı barış istiyor, huzur istiyor; Arap’ıyla, Türkmen’iyle, Kürt’üyle, Nusayri’siyle kardeşçe yan yana yaşamak istiyor. Bilhassa Kürt kardeşlerimden, Kürt vatandaşlarımdan rica ediyorum. Bizim ezeli ve ebedi kardeşliğimize darbe vurmayı, aramıza nifak sokmayı amaçlayan oyunlara lütfen gelmeyin, istismarcılara lütfen prim vermeyin; fitneyi, fesadı, ayrışmayı körüklemeye çalışanlara itibar etmeyin.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNE ZARAR VERMEK İSTEYENLERE FIRSAT VERMEYECEĞİZ"

Türkiye Cumhuriyeti, 86 milyon vatandaşıyla birlikte yönünü kendisine dönmüş on milyonların da en güvenli sığınağıdır, yuvasıdır, güvencesidir.” Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge sürecine zarar vermek isteyen, komşularımızla ve kardeşlerimizle aramıza nifak tohumları ekmek isteyenlere fırsat vermeyeceğiz.

ÖNCEKİ HABERLER
Beşiktaş transferi KAP'a bildirdi! Tammy Abraham’ın yeni adresi belli oldu
Beşiktaş transferi KAP'a bildirdi! Tammy Abraham’ın yeni adresi belli oldu
Suudi Arabistan'da kritik toplantı! Prens Selman'dan Türkiye talimatı
Suudi Arabistan'da kritik toplantı! Prens Selman'dan Türkiye talimatı
Bir ülke daha Türkiye'yi seçti! Geleceklerini Türkiye'den şekillendirecekler
Bir ülke daha Türkiye'yi seçti! Geleceklerini Türkiye'den şekillendirecekler
Rüşvet iddianamesinde iş adamından olay ifade! CHP'li Başarır'a 10 milyon TL ve daire...
Rüşvet iddianamesinde iş adamından olay ifade! CHP'li Başarır'a 10 milyon TL ve daire...
Donald Trump'tan İran'a yeni gözdağı: Büyük Armada yolda
Donald Trump'tan İran'a yeni gözdağı: Büyük Armada yolda
Çağla Boz dahil üç kişinin uyuşturucu testi pozitif çıktı
Çağla Boz dahil üç kişinin uyuşturucu testi pozitif çıktı
Victor Osimhen, rekor için Manchester City maçına çıkacak
Victor Osimhen, rekor için Manchester City maçına çıkacak
Galatasaray, Manchester City maçı için İngiltere'ye gitti! İşte aday kadrosu
Galatasaray, Manchester City maçı için İngiltere'ye gitti! İşte aday kadrosu
Gazze'de can kaybı 71 bin 662'ye yükseldi
Gazze'de can kaybı 71 bin 662'ye yükseldi
Adalet Bakanı Tunç, Katar'da yüksek yargı mensuplarıyla görüştü
Adalet Bakanı Tunç, Katar'da yüksek yargı mensuplarıyla görüştü
Pep Guardiola, Sane ve İlkay hakkında konuştu! "Galatasaray'a çok büyük saygı duyuyoruz"
Pep Guardiola, Sane ve İlkay hakkında konuştu! "Galatasaray'a çok büyük saygı duyuyoruz"
Dere kanarında bulunmuştu! 15 yaşındaki Tuba'nın ölüm nedeni belli oldu
Dere kanarında bulunmuştu! 15 yaşındaki Tuba'nın ölüm nedeni belli oldu