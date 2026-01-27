BIST 13.074
Fransız hükümeti gece yarısı onayladı! Kritik sosyal medya kararı

Fransa Ulusal Meclisi, 15 yaş altına sosyal medyayı yasaklamayı öngören tasarıyı kabul etti.

Fransa Ulusal Meclisi, pazartesi günü 15 yaş altındaki çocuklara sosyal medya yasağı getiren tasarıyı 116'ya 23 oyla kabul etti. Tasarının Senato'ya taşınması bekleniyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sosyal medyanın gençler arasında artan şiddet vakalarının sebepleri arasında olduğunu söylemiş ve 16 yaşından küçüklere sosyal medya yasağı getiren Avustralya'nın takip edilmesi gerektiğini söylemişti.

OKULLARDA YASAKLAMA

Tasarı ayrıca, ilk ve ortaokullarda uygulanan akıllı telefon yasağını liseleri de kapsayacak şekilde genişletiyor.

