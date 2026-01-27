BIST 13.107
DOLAR 43,40
EURO 51,96
ALTIN 7.095,02
HABER /  GÜNCEL

Avusturya, 14 yaşın altındaki çocuklara sosyal medya yasağı getirmeyi planlıyor

Avusturya, 14 yaşın altındaki çocuklara sosyal medya yasağı getirmeyi planlıyor

Avusturya, 14 yaş altındaki çocukların sosyal medya platformlarında hesap açmalarını yasaklamayı planlıyor.

Abone ol

Avusturya Dijitalleşmeden Sorumlu Devlet Sekreteri Alexander Pröll, konu hakkında kamu yayın kuruluşu ORF'ye açıklamalarda bulundu.

Pröll, sosyal medya konusunda Avustralya'nın örnek alınabileceğini dile getirerek, 14 yaş altındakilere sosyal medya yasağı getirilmesini planladıklarını ifade etti.

İlk adım olarak uzman ve ilgili tarafların bir araya gelerek düzenlemenin detaylarını çalışacağını aktaran Pröll, yasağın gelecek eğitim yılında başlayabileceğine dikkati çekti.

Koalisyon hükümetinin ortaklarından liberal Yeni Avusturya Partisi (NEOS) ise bu plana karşı çıkıyor.

NEOS Basın Sözcüsü Henrike Brandstötter, yaptığı açıklamada, Avustralya modelini kesinlikle reddettiklerini belirtti.

Brandstötter, "ABD'de teknoloji oligarkları veri topladığında ve politikacılar bu verileri vatandaşlara karşı bir silah olarak kullandığında neler yaşandığını görüyoruz." dedi.

Avustralya'da sosyal medya kullanımına yaş sınırı

Avustralya'da, 16 yaş altı gençlerin sosyal medya platformlarına erişimini yasaklayan yasal düzenleme, 10 Aralık 2025'te yürürlüğe girmişti.

Düzenleme kapsamında X, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, Snapchat gibi ağların yanı sıra Reddit, Twitch, Threads ve Kick de dahil 10 mecra, yaş kısıtlamasına tabi tutuluyor.

Avustralya hükümeti, yasayla algoritmaların ve zararlı içeriklerin gençler üzerinde yarattığı olumsuz etkiyi azaltmayı hedefliyor.

Şirketlerin, 16 yaş altındaki çocukların hesaplarının kaldırılması için makul adımları atmaması halinde 49,5 milyon Avustralya doları (yaklaşık 32,9 milyon ABD doları) para cezası ödemesi öngörülüyor.

ÖNCEKİ HABERLER
DSÖ, Gazze'de kış mevsiminde 10 çocuğun hipotermi nedeniyle öldüğünü bildirdi
DSÖ, Gazze'de kış mevsiminde 10 çocuğun hipotermi nedeniyle öldüğünü bildirdi
Türkiye–Nijerya ilişkilerinde yeni adımlar! 5 milyar dolarlık ticaret hedefi...
Türkiye–Nijerya ilişkilerinde yeni adımlar! 5 milyar dolarlık ticaret hedefi...
Karabük'te feci kaza! Kamyonet şarampole devrildi
Karabük'te feci kaza! Kamyonet şarampole devrildi
İletişim Başkanı Duran'dan Suriye provokasyonlarına karşı uyarı
İletişim Başkanı Duran'dan Suriye provokasyonlarına karşı uyarı
Beşiktaş transferi KAP'a bildirdi! Tammy Abraham’ın yeni adresi belli oldu
Beşiktaş transferi KAP'a bildirdi! Tammy Abraham’ın yeni adresi belli oldu
Suudi Arabistan'da kritik toplantı! Prens Selman'dan Türkiye talimatı
Suudi Arabistan'da kritik toplantı! Prens Selman'dan Türkiye talimatı
Bir ülke daha Türkiye'yi seçti! Geleceklerini Türkiye'den şekillendirecekler
Bir ülke daha Türkiye'yi seçti! Geleceklerini Türkiye'den şekillendirecekler
Rüşvet iddianamesinde iş adamından olay ifade! CHP'li Başarır'a 10 milyon TL ve daire...
Rüşvet iddianamesinde iş adamından olay ifade! CHP'li Başarır'a 10 milyon TL ve daire...
Donald Trump'tan İran'a yeni gözdağı: Büyük Armada yolda
Donald Trump'tan İran'a yeni gözdağı: Büyük Armada yolda
Çağla Boz dahil üç kişinin uyuşturucu testi pozitif çıktı
Çağla Boz dahil üç kişinin uyuşturucu testi pozitif çıktı
Victor Osimhen, rekor için Manchester City maçına çıkacak
Victor Osimhen, rekor için Manchester City maçına çıkacak
Galatasaray, Manchester City maçı için İngiltere'ye gitti! İşte aday kadrosu
Galatasaray, Manchester City maçı için İngiltere'ye gitti! İşte aday kadrosu