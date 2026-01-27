Beşiktaş transferi KAP'a bildirdi! Tammy Abraham’ın yeni adresi belli oldu

Beşiktaş, Tammy Abraham’ın Aston Villa’ya transferi için görüşmelere başlandığını KAP’a bildirdi.Abone ol
Beşiktaş, Tammy Abraham'ın Aston Villa'ya transferi için İngiliz kulübüyle görüşmelere başlandığını açıkladı.
Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen açıklama şöyle:
“Futbol A Takımı oyuncularımızdan Kevin Oghenetega Tamaraebi Bakumo-Abraham'ın, İngiltere'nin Aston Villa FC Limited kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.”