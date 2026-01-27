BIST 13.085
Victor Osimhen, rekor için Manchester City maçına çıkacak

Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 8’inci ve son haftasında yarın Manchester City ile oynanacak karşılaşmada rekor için sahaya çıkacak.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 8’inci ve son haftasında yarın İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City’ye konuk olacak.

Etihad Stadyumu’nda saat 23.00’te başlayacak karşılaşmayı, İspanya Futbol Federasyonu’ndan Alejandro Hernandez yönetecek.

GÖZLER OSIMHEN'DE

Karşılaşma öncesinde sarı-kırmızılı ekipte gözler Victor Osimhen’de olacak.

Galatasaray formasıyla Avrupa kupalarında şu ana kadar toplam 12 gol kaydeden Nijeryalı yıldız, Manchester City karşısında fileleri havalandırması halinde kulüp tarihinde Avrupa kupalarında en çok gol atan yabancı futbolcu olacak.

TARİHE GEÇMEYE HAZIRLANIYOR

Teknik direktör Okan Buruk’un en önemli hücum silahları arasında yer alan 27 yaşındaki Nijeryalı golcü, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Liverpool’a 1, Bodo/Glimt’e 2 ve Ajax’a 3 gol olmak üzere toplam 6 kez fileleri sarstı.

Osimhen, geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Ligi’nde ise Tottenham’a 2, AZ Alkmaar’a 2, Dinamo Kiev’e 1 ve Ajax’a 1 gol kaydetti.

Avrupa kupalarında toplam 12 gole ulaşan Victor Osimhen, bu alanda Shabani Nonda ve Milan Baros ile zirveyi paylaşıyor.

Nijeryalı golcü, Manchester City deplasmanında atacağı golle Galatasaray tarihine geçmeye hazırlanıyor.

2 GOL DAHA ATARSA GOMIS’İ GEÇECEK

Victor Osimhen, sarı-kırmızılı formayla 2 gol daha atması durumunda Bafetimbi Gomis’i (51) geçerek Galatasaray tarihinde en çok gol atan 4’üncü yabancı futbolcu olacak.

Nijeryalı yıldız, daha önce 5 Kasım 2025’te UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 4’üncü haftasında Ajax’a karşı hat-trick yaparak Wesley Sneijder’i geçmişti (45).

