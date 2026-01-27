BIST 13.085
Pep Guardiola, Sane ve İlkay hakkında konuştu! "Galatasaray'a çok büyük saygı duyuyoruz"

UEFA Şampiyonlar Ligi 8. hafta maçında Manchester City ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Maç öncesi basın toplantısında konuşan İngiliz ekibinin teknik direktörü Pep Guardiola, "Galatasaray, Türkiye'nin en büyük takımlarından birisi. Çok iyi futbolcular alıyorlar. Hızlı, kaliteli oyuncuları var. Galatasaray'a çok büyük saygı duyuyoruz." dedi. Guardiola eski öğrencileri Leroy Sane ve İlkay Gündoğan hakkında da konuştu.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 8. haftasında Manchester City ile Galatasaray Manchester kentindeki Etihad Stadı’nda karşılaşacak. Yarın oynanacak karşılaşma öncesi Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Guardiola'nın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde

"Yarın Galatasaray karşısında kazanmak istiyoruz. Elimizden geleni yapmamız gerekiyor. Türkiye'deki bütün futbolcuları izledim. Hepsi müstesna oyuncular. Elimizden geleni yapmamız gerekiyor. Eksiklerimiz var, bakacağız.

Leroy Sane burada harikaydı. İlkay kaptanımızdı, burada büyük şeyler başardı. Her ikisi de büyük katkı sağladılar ve onlara sonsuza kadar minnettarım. Yarın onları tekrar göreceğim için mutluyum.

"Galatasaray'a çok büyük saygı duyuyoruz"

Takım, daha iyi oynamalı ve daha fazla fırsat oluşturmalı, Haaland da gol atacaktır. İlk 8'de bitirmek istiyoruz. Çok zor bir maç. Her oyun çok zor. Galatasaray, Türkiye'nin en büyük takımlarından birisi. Çok iyi futbolcular alıyorlar. Hızlı, kaliteli oyuncuları var. Galatasaray'a çok büyük saygı duyuyoruz.

Barcelona, Bayern Münih, Manchester City ile Türk takımlarına karşı deplasmanda oynamadım. Bunu isterim. Büyük bir gece olacak Galatasaray için de. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Avrupa'da bulunan önemli takımlar. Bazı oyuncularla konuştum ve atmosfer inanılmaz. Yarın gece destek bekliyoruz. Galatasaray da çok iyi bir takım. Saygımız çok."

