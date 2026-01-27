BIST 13.074
Kars Digor'da besiciyi kahreden olay! Sabah ağıla gidince gördüğü manzara...

Kars'ın Digor ilçesine bağlı Bostankale köyünde kurt sürüsünün saldırısına uğrayan sürüde yaklaşık 200 koyun telef olurken, büyük maddi kayıp yaşayan ailenin yaşadığı çaresizlik yürek burktu.

Kars'ın Digor ilçesine bağlı Bostankale köyünde meydana gelen olayda, kurt sürüsünün saldırısı sonucu Ali Canpolat'a ait yaklaşık 200 koyun telef oldu. Gece saatlerinde yaşandığı belirtilen saldırı, köyde büyük üzüntüye neden oldu.

GÖRDÜKLERİ MANZARA KARŞISINDA ŞOKE OLDULAR

Sabah saatlerinde sürüsünün büyük bölümünün telef olduğunu gören Canpolat ailesi, gördükleri manzara karşısında büyük şok yaşadı. Hayvancılıkla geçimini sağlayan aile için bu kaybın ciddi bir ekonomik yıkım anlamına geldiği ifade edildi.

VATANDAŞ KAHROLDU

Olayın ardından köylüler, bölgede son dönemde kurt saldırılarının arttığını belirterek yetkililerden önlem alınmasını istedi. Ailenin yaşadığı acı ve çaresizlik ise çevredeki vatandaşların da yüreğini dağladı.

