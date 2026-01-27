BIST 13.074
ULUSKON’dan Endonezya ile Güçlü Ekonomi Diplomasisi

Endonezya Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçisi Achmad Rizal Purnama, Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Genel Başkanı ve Birleşmiş Milletler İyi Niyet Elçisi Nezaket Emine Atasoy’u büyükelçilik makamında kabul etti. Görüşmede Türkiye ile Endonezya arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin derinleştirilmesine yönelik stratejik başlıklar ele alındı.

Ticaret ve Yatırım Alanlarında Yeni Fırsatlar Masada

Toplantıda iki ülke arasındaki karşılıklı ticaretin artırılması, ihracat-ithalat dengesinin geliştirilmesi ve ortak yatırım projelerinin hayata geçirilmesi üzerinde duruldu. ULUSKON Genel Başkanı Atasoy, savunma sanayi, sağlık, enerji ve inşaat sektörlerinin iş birliği açısından öne çıktığını belirterek, Türkiye ile Endonezya iş dünyası arasında güçlü bir sinerji oluşabileceğine dikkat çekti.

Büyükelçi Purnama ise Endonezya’nın Türkiye ile ekonomik ortaklıklara büyük önem verdiğini vurgulayarak, yeni projelerin desteklenmesi konusunda diplomatik ve kurumsal düzeyde iş birliğinin artırılacağını ifade etti.

Atasoy’un Endonezya Ziyareti İçin Hazırlıklar Başladı

Görüşmede, Nezaket Emine Atasoy’un Endonezya’ya gerçekleştirmesi planlanan resmi ziyaret de gündeme geldi. Büyükelçinin davetiyle hazırlanacak program kapsamında kamu kurumları, iş dünyası temsilcileri ve yatırım çevreleriyle temaslar yapılması hedefleniyor. Ziyaretin, iki ülke arasında somut ekonomik projelere zemin hazırlaması bekleniyor.

İş Birliği Süreci Kurumsal Olarak Güçlenecek

Taraflar, ticaret ve yatırım alanlarında ortak çalışma mekanizmaları kurulması konusunda görüş birliğine vardı. ULUSKON ve Endonezya yetkilileri, sürdürülebilir ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi için düzenli temasların devam edeceğini vurguladı.

Atasoy, Türkiye–Endonezya hattında güçlü bir ekonomik köprü oluşturmayı hedeflediklerini belirterek, “Karşılıklı güven ve ortak vizyonla bu iş birliğini uzun vadeli bir başarıya dönüştüreceğiz” dedi.

