Yumaklı'dan Antalya'da sel ve fırtına hakkında açıklama

arım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Antalya'da yaşanan sel ve fırtına sonrası sahada hasat tespit çalışmalarının devam ettiğini bildirdi. Bakan Yumaklı, "Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerimiz ile TARSİM eksperlerimiz sahada hasar tespit çalışmalarına aralıksız devam etmektedir. Devletimiz, yaşanan olumsuzlukların etkilerini en kısa sürede gidermek ve üretimin devamını sağlamak için tüm imkanlarıyla sahadadır" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Antalya'da yaşanan sel ve fırtına hakkında açıklama yaptı. Açıklamada sahada hasat tespit çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

"İHBARLAR TİTİZKLİKLE DEĞERLENDİRİLMEKTEDİR"

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Antalya'da etkili olan sel, su baskını, fırtına ve hortumdan etkilenen tüm üreticilerimize ve vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Gelen tüm ihbar ve talepler titizlikle değerlendirilmektedir" ifadelerini kullandı.

"HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI ARALIKSIZ DEVAM ETMEKTEDİR"

Açıklamanın devamında "Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerimiz ile TARSİM eksperlerimiz sahada hasar tespit çalışmalarına aralıksız devam etmektedir. Devletimiz, yaşanan olumsuzlukların etkilerini en kısa sürede gidermek ve üretimin devamını sağlamak için tüm imkanlarıyla sahadadır. Rabbim ülkemizi her türlü afetten korusun" denildi.