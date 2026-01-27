BIST 13.074
DOLAR 43,40
EURO 51,88
ALTIN 7.088,17
HABER /  GÜNCEL

Yumaklı'dan Antalya'da sel ve fırtına hakkında açıklama

Yumaklı'dan Antalya'da sel ve fırtına hakkında açıklama

arım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Antalya'da yaşanan sel ve fırtına sonrası sahada hasat tespit çalışmalarının devam ettiğini bildirdi. Bakan Yumaklı, "Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerimiz ile TARSİM eksperlerimiz sahada hasar tespit çalışmalarına aralıksız devam etmektedir. Devletimiz, yaşanan olumsuzlukların etkilerini en kısa sürede gidermek ve üretimin devamını sağlamak için tüm imkanlarıyla sahadadır" dedi.

Abone ol

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Antalya'da yaşanan sel ve fırtına hakkında açıklama yaptı. Açıklamada sahada hasat tespit çalışmalarının devam ettiği bildirildi. 

"İHBARLAR TİTİZKLİKLE DEĞERLENDİRİLMEKTEDİR"

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Antalya'da etkili olan sel, su baskını, fırtına ve hortumdan etkilenen tüm üreticilerimize ve vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Gelen tüm ihbar ve talepler titizlikle değerlendirilmektedir" ifadelerini kullandı.

"HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI ARALIKSIZ DEVAM ETMEKTEDİR"

Açıklamanın devamında "Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerimiz ile TARSİM eksperlerimiz sahada hasar tespit çalışmalarına aralıksız devam etmektedir. Devletimiz, yaşanan olumsuzlukların etkilerini en kısa sürede gidermek ve üretimin devamını sağlamak için tüm imkanlarıyla sahadadır. Rabbim ülkemizi her türlü afetten korusun" denildi. 

ÖNCEKİ HABERLER
Gazeteci Sedef Kabaş adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Gazeteci Sedef Kabaş adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Diyanet 10 müfettiş yardımcısı alacak
Diyanet 10 müfettiş yardımcısı alacak
Fransız hükümeti gece yarısı onayladı! Kritik sosyal medya kararı
Fransız hükümeti gece yarısı onayladı! Kritik sosyal medya kararı
Polatlı'da sürü İHA saldırı testi gerçek mühimmatla yapıldı
Polatlı'da sürü İHA saldırı testi gerçek mühimmatla yapıldı
ULUSKON’dan Endonezya ile Güçlü Ekonomi Diplomasisi
ULUSKON’dan Endonezya ile Güçlü Ekonomi Diplomasisi
Erzincan'da deprem
Erzincan'da deprem
CHP'nin yargılanan belediye başkanları aylık gelirlerini açıkladı rakamlara bakın
CHP'nin yargılanan belediye başkanları aylık gelirlerini açıkladı rakamlara bakın
İş Bankası'ndan uluslararası piyasalarda mavi tahvil ihracı
İş Bankası'ndan uluslararası piyasalarda mavi tahvil ihracı
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan DEM Parti'ye tepki
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan DEM Parti'ye tepki
Kerimcan Durmaz hakkında hapis istemi! Tutuklanıp tahliye olmuştu
Kerimcan Durmaz hakkında hapis istemi! Tutuklanıp tahliye olmuştu
Aziz İhsan Aktaş davasına VIP'ten girerek geldi 15 koruma için denildi ki...
Aziz İhsan Aktaş davasına VIP'ten girerek geldi 15 koruma için denildi ki...
Gözaltına alınıp serbest bırakılmıştı! Şarkıcı Güllü soruşturmasında yeni gelişme
Gözaltına alınıp serbest bırakılmıştı! Şarkıcı Güllü soruşturmasında yeni gelişme