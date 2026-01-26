BIST 13.177
Galatasaray'ın rakibi City'de 10 futbolcu eksik

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 8. haftasında Galatasaray, 28 Ocak Çarşamba günü saat 23.00’te deplasmanda Manchester City ile karşılaşacak. Ev sahibi ekipte sakatlık ve ceza nedeniyle 10 futbolcu maçta forma giyemeyecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. haftasında Galatasaray, deplasmanda Manchester City'e konuk olacak. Karşılaşma 28 Ocak Çarşamba günü saat 23:00'da başlayacak.

KADRODA BÜYÜK EKSİKLER

Manchester City'de, karşılaşma öncesi eksik oyuncuların fazlalığı dikkat çekiyor.

Sakat, cezalı ve UEFA listesinde yer almayan 10 futbolcusundan yararlanamayacak olan City'de eksik futbolcuların son durumu şöyle:

  • Ruben Dias

  • Josko Gvardiol

  • John Stones

  • Savinho

  • Oscar Bobb

  • Mateo Kovacic

  • Rodri

  • Nico Gonzalez

  • Marc Guehi

  • Antoine Semenyo

