Al Nassr Başkanı Fener'in yıldızlarını hedef aldı

Al Nassr Başkanı Abdullah Al-Majed, Fenerbahçe'ye transfer olan John Duran ve Anderson Talisca hakkında çok sert ifadeler kullandı. Al-Majed, "John Duran ayrıldığında bayram ettik." dedi.

Fenerbahçe geçen sezon devre arasında Talisca, bu sezon başında ise Al Nassr'dan Jhon Duran'ı kiralık olarak kadrosuna kattı. Al Nassr Başkanı Abdullah Al-Majed, Suudi Arabistan kanalı Thamania'nın Socrates isimli podcast yayına katıldı ve ayrılan 2 yıldız için önemli açıklamalarda bulundu.

Al-Majed, Cristiano Ronaldo takımda olduğu için Talisca'a ihtiyaçları olmadığına ve göndermeye karar verdiklerini söyledi.

"RONALDO'NUN VARLIĞI TALİSCA İÇİN TEHDİT OLDU"

“Talisca ile yollarımızı ayırmaya karar verdik çünkü saha içine odaklanamıyordu. Davranışları iyi değildi biz de kurtulmaya karar verdik. Talisca'nin iki sorunu vardı: Sakatlık ve oyun tarzı. Kendi takımımızdan çok rakip savunmaya hizmet ediyor gibiydi. Oyunda baskı yapmıyordu. Ronaldo'nun varlığı onun için tehdit oldu. Rakibe baskı yapmayan birine güvenemezsiniz.”

Al-Majed, Jhon Duran için çarpıcı ifadelerde bulundu.

"TAKIMDAN AYRILINCA BAYRAM ETTİK"

Abdullah Al-Majed, Jhon Duran için ise çok daha sert açıklamalarda bulundu. Al-Majed, Duran'ın takımdan ayrılmasıyla bayram ettiklerini söyledi.

22 yaşındaki golcünün davranışlarından rahatsız olduğunu ifade eden başkan, "Davranışları profesyonellikten uzaktı. Kulüpten izin almadan başka bir kulüple görüşmeye gitti. Bize gelen teklifi uygun bulduğumuz için ayrılmasına izin verdik. Kalsaydı onun için çok sert önlemler alacak ve sorun yaşayacaktık. Neyse ki işler onun istediği gibi gitmedi.

