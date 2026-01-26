BIST 13.177
DOLAR 43,37
EURO 51,60
ALTIN 7.101,50

Dünya devi tam 5 kez özel scout göndermiş! Oulai'yi Trabzon'dan koparacak rakam

|
Dünya devi tam 5 kez özel scout göndermiş! Oulai'yi Trabzon'dan koparacak rakam

Trabzonspor'un transferde paylaşılamayan yıldızı Christ Inao Oulai için Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yanı sıra Manchester City ve PSG de devreye girdi.

Dünya devi tam 5 kez özel scout göndermiş! Oulai'yi Trabzon'dan koparacak rakam - Resim: 1

TRABZONSPOR'UN BIRAKACAĞI RAKAM BELLİ

111
Dünya devi tam 5 kez özel scout göndermiş! Oulai'yi Trabzon'dan koparacak rakam - Resim: 2

Trabzonspor, Oulai için Galatasaray'ın yaptığı teklifi reddederken, en az 40 milyon euro talebinde bulunmuştu.

211
Dünya devi tam 5 kez özel scout göndermiş! Oulai'yi Trabzon'dan koparacak rakam - Resim: 3

Sabah'ın haberine göre, bordo-mavili yönetim, 19 yaşındaki futbolcu için "Türkiye içine satış yok" kararı aldı.​

311
Dünya devi tam 5 kez özel scout göndermiş! Oulai'yi Trabzon'dan koparacak rakam - Resim: 4

AVRUPA DEVLERİNDEN YAKIN MARKAJ

411