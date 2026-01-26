Dünya devi tam 5 kez özel scout göndermiş! Oulai'yi Trabzon'dan koparacak rakam
Trabzonspor'un transferde paylaşılamayan yıldızı Christ Inao Oulai için Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yanı sıra Manchester City ve PSG de devreye girdi.
TRABZONSPOR'UN BIRAKACAĞI RAKAM BELLİ
Trabzonspor, Oulai için Galatasaray'ın yaptığı teklifi reddederken, en az 40 milyon euro talebinde bulunmuştu.
Sabah'ın haberine göre, bordo-mavili yönetim, 19 yaşındaki futbolcu için "Türkiye içine satış yok" kararı aldı.
AVRUPA DEVLERİNDEN YAKIN MARKAJ
