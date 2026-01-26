Dışişleri Bakanlığı paylaştı: İsrail'den SDG'ye açık destek

Suriye ordusu, terör örgütü tarafından işgal edilen topraklara yönelik operasyonlarda önemli ilerleme sağlarken, Şam yönetimi entegrasyon süreci kapsamında YPG ile varılan ateşkesi 24 Ocak’tan itibaren 15 gün daha uzattı. Gelişmeler sürerken İsrail Dışişleri Bakanlığı’nın PKK/YPG’ye destek niteliğindeki açıklamaları tepki çekerken, ABD’li yetkililer ve örgüt yöneticilerinden gelen İsrail ile iş birliği itirafları bölgedeki diplomatik gerilimi artırdı.

Suriye ordusu, terör örgütü tarafından işgal edilen topraklarına yönelik başlattığı operasyonlarda önemli ilerlemeler kaydetti. Kısa sürede bölgenin büyük bir bölümünde kontrolü yeniden sağlayan Şam yönetimi, entegrasyon süreci kapsamında örgüte tanınan süreyi uzatma kararı aldı.

ATEŞKES 15 GÜN DAHA SÜRECEK

Suriye Savunma Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamada, YPG ile varılan ateşkesin süresinin uzatıldığı bildirildi. Bakanlık, ateşkesin 24 Ocak saat 23.00'ten itibaren geçerli olmak üzere 15 gün daha devam edeceğini duyurdu. Bölgedeki askeri hareketlilik ve diplomatik trafik sürerken, İsrail cephesinden gelen açıklama dikkat çekti.

İSRAİL'DEN TERÖR ÖRGÜTÜNE AÇIK DESTEK

Suriye'deki gelişmeler sıcaklığını korurken, İsrail Dışişleri Bakanlığı terör örgütü PKK/YPG'ye destek niteliğinde bir açıklama yayımladı. Bakanlık açıklamasında, terör örgütü unsurları bir azınlık grubu olarak lanse edilerek, örgütün baskı ve şiddetle karşı karşıya kaldığı iddia edildi.

Gazze'de aylardır süren ve binlerce sivilin hayatını kaybettiği saldırıların faili olan İsrail yönetiminin, açıklamasında İnsan hakları ayrımcılık yapmaz. Sessizlik tarafsızlık anlamına gelmez ifadelerini kullanması tepki çekti. Bu durum, İsrail'in bölgedeki politikalarındaki çelişkiyi ve riyakarlığı bir kez daha gözler önüne serdi.

ABD VE ÖRGÜT ELEBAŞINDAN İŞ BİRLİĞİ İTİRAFLARI

İsrail'in terör örgütüne yönelik desteği, daha önce ABD'li yetkililer ve örgüt elebaşları tarafından da dile getirilmişti. ABD'li Senatör Lindsey Graham, terör örgütü PKK/PYD/SDG unsurlarını tanımlarken, İsrail ile güçlü şekilde hizalanmış müttefikler ifadesini kullanmıştı.

Graham'ın bu açıklamasından kısa bir süre sonra, SDG'nin siyasi uzantısının elebaşlarından İlham Ahmed de İsrail ile olan bağlantılarını itiraf etmişti. Ahmed, İsrailli isimlerle temas halinde olduklarını belirterek, bu görüşmelerin somut bir desteğe dönüşmesi durumunda, kaynağı ne olursa olsun her türlü dış yardıma açık olduklarını söylemişti.