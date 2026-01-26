BIST 13.177
Berlin’deki elektrik kesintisinin faillerinin başına 1 milyon euro ödül konuldu

Almanya’nın başkenti Berlin’in güneybatısında sabotaj sonucu 45 bin hane ile 2 bin 500 işletmenin elektriksiz kalmasına neden olan elektrik kesintisinin fail veya faillerinin başına 1 milyon euro ödül konuldu.

Almanya, başkent Berlin’de 100 bin kişinin etkilendiği elektrik kesintisine neden olan sabotajı gerçekleştirenleri bulmak için dikkat çekici bir adım attı. Berlin Eyaleti İçişleri Senatörü Iris Spranger, Temsilciler Meclisi İçişleri Komisyonu’nda yaptığı açıklamada, elektrik kesintisine yol açan eylemi üstlenen ve 2011 yılından bu yana çok sayıda kundaklama gerçekleştiren Volkan Grubu üyelerinin başına 1 milyon euro ödül koyulduğunu belirtti.

Spranger, "Federal Hükümet, kundaklama saldırısının çözülmesine yardımcı olacak bilgi için 1 milyon euro ödül teklif ediyor. Doğru federal hükümet bunu yaptı." dedi. Iris Spranger, "Bu eşsiz bir olay. Federal hükümetin daha önce böyle bir durumda bu ölçekte bir uygulamaya gittiğini hatırlamıyorum." ifadelerini kullandı.

İki hafta önce ilk sinyal verilmişti

Federal İçişleri Bakanlığı’ndan iki hafta önce yapılan açıklamada, Federal İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, Berlin elektrik şebekesine yönelik saldırının faili aşırı solcu Volkan Grup üyelerinin tespit edilmesine yardımcı olacak bilgileri verenler için önemli bir maddi ödülü destekliyor ifadelerini kullanmıştı.

Ne olmuştu?

Almanya’nın başkenti Berlin’in güneybatısında 3 Ocak Cumartesi günü Teltow bölgesindeki Lichterfelde elektrik dağıtım ana istasyonunun da etkilendiği bir yangın çıkmıştı. Zarar gören nakil hatları nedeniyle Nikolassee, Wannsee, Zehlendorf ve Lichterfelde semtlerindeki yaklaşık 45 bin hane ile 2 bini aşkın işyerine 7 Ocak Çarşamba günü öğle saatlerine kadar elektrik verilememişti.

Kesinti nedeniyle telefon hatları ile elektrikli ısıtma sistemlerinin de çalışmadığı bölgede acil durum ilan edilmiş, Alman ordusu göreve davet edilmişti. Berlin’in önemli bir bölümünü karanlıkta bırakan ve 100 bin kişinin etkilendiği elektrik kesintisinin aşırı solcu Volkan Grubu tarafından yapılan bir sabotaj sonucu yaşandığı ortaya çıkmıştı.

