NATO Genel Sekreteri Rutte: ABD’nin yükü tek başına taşıdığı dönem bitti

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Avrupa Parlamentosu’nda yaptığı konuşmada Ukrayna için güçlü güvenlik garantilerinin şart olduğunu vurgularken, güvenlik yükünün tek başına ABD tarafından taşındığı dönemin sona erdiğini söyledi. Rutte, Avrupa ve Kanada’nın savunmada daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerektiğini belirterek, AB’nin Ukrayna’ya yönelik fonlarında esneklik sağlanmasının ve savunmaya hızlı yatırım yapılmasının zorunlu olduğuna dikkat çekti.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Avrupa Parlamentosu (AP) Güvenlik ve Savunma Komitesi (SEDE) ve Dış İlişkiler Komitesi (AFET) toplantısına hitap etti.

UKRAYNA İÇİN GÜVENLİK GARANTİSİ VURGUSU

Ukrayna'nın son 10 yılı aşkın sürenin "en sert kışını" yaşadığına dikkati çeken Rutte, Rusya'nın, sivil altyapıyı yoğun biçimde hedef almaya devam ettiğini, Ukraynalıların kelimenin tam anlamıyla dondurucu soğukta kaldığını kaydetti.

Rutte, bu süreçte ABD öncülüğündeki barış görüşmelerinin devam ettiğini, İngiltere ve Fransa’nın öncülüğünde oluşturulan Gönüllüler Koalisyonu'nun da güçlü güvenlik garantilerinin sağlanmasına yönelik çabalara öncülük ettiğini ifade etti.

Söz konusu güvenlik garantilerinin, olası bir barış anlaşması ya da uzun vadeli bir ateşkes sonrasında Rusya'nın Ukrayna’ya bir daha asla saldırmaya teşebbüs etmemesini sağlamak açısından hayati önem taşıdığının altını çizen Rutte, "Çünkü bu garantiler sayesinde, Rusya, böyle bir girişimin hiçbir şansı olmadığını bilecektir." dedi.

AB FONLARINDA ESNEKLİK ÇAĞRISI

Rutte, AB'nin Ukrayna için 90 milyar avroluk kredi paketinin öneminin altını çizerek, "Ancak bu noktada, söz konusu fonların nasıl kullanılacağı konusunda esnekliğin sağlanması ve AB düzeyinde aşırı kısıtlayıcı olunmaması gerektiğini özellikle vurgulamak isterim." diye konuştu.

NATO Genel Sekreteri, "Avrupa şu anda kendi savunma sanayisini inşa ediyor ve bu son derece önemlidir. Ancak mevcut durumda Ukrayna, bugün kendisini savunabilmesi ve yarın caydırıcılık sağlayabilmesi için ihtiyaç duyduğu kapasiteyi tek başına karşılayabilecek durumda değildir." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'YE DAYANMA DÖNEMİ SONA ERDİ

Savunmaya yatırımın zorunlu olduğunu ve hızlı bir şekilde yapılması gerektiğini kaydeden Rutte, güvenlik durumunun bunu gerektirdiğinin altını çizdi. Rutte, "Konuştuğumuz şu anda dahi güvenliğimize yönelik gerçek ve kalıcı tehditlerle karşı karşıyayız." dedi.

Aynı zamanda ortak güvenlik yükünün büyük bir kısmının ABD’nin taşımasına izin verilen dönemin sona erdiğini belirten Rutte, "Avrupa ve Kanada’nın kendi güvenlikleri konusunda daha fazla sorumluluk üstlenmesi adil ve yerindedir." diye konuştu.

Müttefiklerin savunma alanındaki çabalarını artırması ve hızlandırmasının kendisi ve NATO açısından mutlak öncelik olması gerektiğine dikkati çeken Rutte, "Temmuz ayında Ankara’da yapılacak bir sonraki zirveye hazırlanırken bu konuya odaklanmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

AB ÜYESİ OLMAYAN MÜTTEFİKLERİN ÖNEMİ

Rutte, daha yetkin bir Avrupa savunmasının da hayati öneme sahip olduğunu belirterek sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Avrupa Birliği’nin (AB) savunma alanındaki çabalarının NATO ile uyumlu olması da bir o kadar kritik öneme sahiptir. Bu çabalar, NATO’da halihazırda yaptıklarımızı ve sahip olduklarımızı tamamlamalıdır. Standartlar, yapılar ve prosedürler açısından NATO’nun denenmiş ve kendini kanıtlamış bir sistemi vardır. Ayrıca NATO üyesi ancak AB üyesi olmayan müttefiklerin katkıları ve kabiliyetleri, ortak savunmamız açısından vazgeçilmezdir."

Rutte, bu nedenle "pratik ve gerçekçi" olunması gerektiğinin altını çizerek, NATO ve AB’nin kendi güçlü yönlerini daha iyi kullanması, ortak finansman kaynaklarından daha fazla yararlanması, tek bir kuvvet yapısı ve İttifak genelinde sahip olunan büyük sanayi ve inovasyon kapasitesinin devreye sokulması gerektiğini dile getirdi.

NATO Genel Sekreteri, "Avrupa’yı güvende tutmanın tek yolu budur." vurgusunu yaptı.

AB’ye üye 23 ülkenin aynı zamanda NATO üyesi olduğunu ve bunun AB nüfusunun yüzde 96’sının NATO içinde olduğu anlamına geldiğini ifade eden Rutte, buna ek olarak, çoğu Avrupa’da yer alan ancak AB üyesi olmayan 9 NATO ülkesi daha bulunduğunu belirtti.

Rutte, "Yani AB ile NATO arasında büyük bir örtüşme vardır. Görev paylaşımının doğru şekilde yapılması halinde, her zamankinden daha güçlü olabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.