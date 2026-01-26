Beşiktaş, Eyüpspor deplasmanında puan kaybetti

Trendyol Süper Lig’in 19. haftasının kapanış maçında Beşiktaş, deplasmanda Eyüpspor ile 2-2 berabere kaldı.Abone ol
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasının kapanış maçında Beşiktaş, deplasmanda Eyüpspor ile karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2 sona erdi.
Beşiktaş mücadelenin 6'ncı dakikasında Orkun Kökçü'nün attığı golle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.
Maçın ikinci yarısına hızlı başlayan Eyüpspor, 57'de Umut Bozok ve 65'te penaltıdan Emre Akbaba'nın attığı gollerle 2-1 öne geçti.
Geriye düşmesinin ardından baskısını artıran Beşiktaş, 76'da Cengiz Ünder ile skora dengeyi getirdi.
Kalan bölümde başka gol olmayınca taraflar sahadan 1 puanla ayrıldı.
Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 33, Eyüpspor ise 15'e yükseltti.
Süper Lig'de gelecek hafta Beşiktaş, sahasında Konyaspor'u konuk edecek. Eyüpspor ise deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak.
Eyüpspor 2 - 2 Beşiktaş
90'Maç 2-2 sona erdi.
90'Umut Bozok topu ağlara gönderdi ancak ofsayt bayrağı havada.
90'Maçın sonuna 6 dakika ilave edildi.
88'Cengiz'in serbest vuruşunda top direkte patladı.
76'GOL! Cengiz Ünder topu ağlara gönderdi. Sol çizgiden Rıdvan Yılmaz'ın içeri çevirdiği topa ön direkte Cengiz Ünder vuruşunu yaptı ve topu yakın direğin dibinden ağlara gönderdi. Skor 2-2.
69'Cengiz Ünder'in sağ kanattan uzak direğe vuruşunu kaleci kornere çeldi.
65'GOL! Emre Akbaba penaltı vuruşunu gole çevirdi ve Emre Akbaba 2-1 öne geçti.
63'Eyüpspor penaltı kazandı. Pintor, Taylan Bulut'un müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem Yasin Kol penaltı noktasını gösterdi.
57'GOL! Umut Bozok topu ağlara gönderdi ve skor 1-1 oldu.
53'Rıdvan Yılmaz çok uzaklardan kaleyi yokladı top üst direkten geri döndü.
52'Sağ kanattan yapılan ortada Metehan kafa vuruşunu yaptı top direkten döndü.
48'Rashica'nın pasında sağ kanattan ceza sahasına giren Cerny'nin sol ayağıyla uzak direğe vuruşunu kaleci Jankat kurtardı.
46'İkinci yarı başladı.
İlk yarı sona erdi.
45'İlk yarının sonuna 4 dakika ilave edildi.
43'Cerny'nin ortasında kaleci Jankat topu tek yumrukla uzaklaştırdı.
43'Beşiktaş sol taraftan serbest vuruş kazandı.
31'Jota'nın sol taraftan ortasında arka direkte Bilal kafayı vurdu ama top kalecide kaldı.
21'Gol iptal edildi! Kullanılan duran top sonrası Eyüpsporlu futbolcular topu ceza sahası içerisinde doldurdu. Kaleci Ersin, ceza sahasına doldurulan topta boşa çıktı ve top Umut Bozok'un önünde kaldı. Umut Bozok, topu boş ağlara gönderdi. VAR incelemesinin ardından ofsayt bayrağı havaya kalktı.
18'Rashica'nın sağdan ortasına El Bilal Toure'nin vuruşu yandan auta gitti.
17'Cerny'nin sağ ayağıyla şutu kalecide kaldı.
13'Emirhan Topçu'nun uzaklardan şutunu kaleci son anda çıkardı.
6'GOL! Orkun Kökçü topu ağlara gönderdi. Kaleci Jankat'ın pası kısa düştü. Topla buluşan Orkun Kökçü, uzak mesafeden topu boş ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.
4'Eyüpspor'un savunmanın arkasına attığı topta sağ kanattan Metehan ceza sahasına girdi. Metehan'ın vuruşunu Ersin kurtardı.
1'Mücadeleye Beşiktaş başladı.
Eyüpspor - Beşiktaş ilk 11'ler
Eyüpspor: Jankat, Talha, Onguene, Emir, Umut, Legowski, Baran Ali, Taşkın, Metehan, Pintor, Umut Bozok
Beşiktaş: Ersin, Taylan, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Kartal, Orkun, Cerny, Rashica, Jota, Toure