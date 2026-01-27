Türkiye–Nijerya ilişkilerinde yeni adımlar! 5 milyar dolarlık ticaret hedefi...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’yi ziyaret eden Nijerya Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu ile heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, ikili ilişkilerin güçlendirilmesi, 5 milyar dolarlık ticaret hedefi, enerji ve savunma sanayii başta olmak üzere iş birliği alanlarının ele alındığını belirtirken, eğitim alanında da yeni adımlar atılacağını söyledi.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nijerya Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu ile düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Nijerya ile ilişkilerimizi çok daha ileriye taşıyacak adımlar attık. İkili ilişkilerimizi değerlendirdik. 5 milyar dolarlık ticaret hedefimizi ele aldık. Ticaret fırsatlarını değerlendirdik.

"NİJERYA AFRİKA'NIN EN BÜYÜK DOĞAL GAZ ÜRETİCİSİ"

Malumunuz Nijerya, Afrika'nın en büyük doğal gaz üreticisi konumunda. Ülke ekonomisini yeniden yapılandırma girişimlerinde enerji önemli yer tutuyor. Biz de bu alanda girişimleri değerlendirmek istiyor ve TP ile girişimlere önem veriyoruz.

Dost Nijerya halkının yanındayız. Askeri firmalarımızla hazır olduğumuzu belirttik. Nijeryalı firmaların savunma sanayii firmalarımızla görüşmeleri meyvelerini verecektir.

Nijerya'nın genç nüfusu için ilave adımlar atıyoruz. Eğitim iş birliği ile adımlarımızı daha da güçlendireceğiz. Nijerya Cumhurbaşkanı Sayın Tinubu'ya ülkemize ziyaretleri için teşekkür ediyorum."

Nijerya Cumhurbaşkanı Tinubu da toplantıda konuşuyor:

"Bizi bu kadar sıcak karşıladığınız için, misafirperverliğiniz için, iş birliği yapmaya hazır olduğunuz için teşekkür ederim. Ortak refahı ve özgürlüğü tesis edebilmek için gelişmeleri ele aldık. İstikrarı konuştuk ve özellikle Afrika'nın istikrarına yardımcı olacak faaliyetleri konuştuk."

9 ANLAŞMA İMZALANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Nijerya Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu'nun huzurunda iki ülke arasında 9 anlaşma imzalandı.

Türkiye ile Nijerya arasında imza altına alınan anlaşmalar şöyle:

"- Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ile Diasporadaki Nijeryalılar Komisyonu Arasında Diaspora Siyasası Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı

- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijerya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Medya ve İletişim Alanında Mutabakat Zaptı

- Türkiye Cumhuriyeti ile Nijerya Federal Cumhuriyeti Yükseköğretim Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı

- Türkiye Cumhuriyeti Helal Akreditasyon Kurumu ile Nijerya Ulusal Akreditasyon Sistemi Arasında Helal Kalite Altyapısı Alanında Mutabakat Zaptı

- Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi (JETCO) Tesis Eden Ortak Bildiri

- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijerya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri İşbirliği Protokolü

- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijerya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Eğitim Alanında İşbirliği Anlaşması

- Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi ile Nijerya Federal Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Dışişleri Akademisi Arasında İşbirliği Mutabakat Zaptı

- Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Nijerya Federal Cumhuriyeti Kadın İşleri Bakanlığı Arasında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı."