BIST 13.107
DOLAR 43,40
EURO 51,96
ALTIN 7.095,02
HABER /  GÜNCEL

Karabük'te feci kaza! Kamyonet şarampole devrildi

Karabük'te feci kaza! Kamyonet şarampole devrildi

Karabük’te Kapullu Mahallesi’nden 5000 Evler Cumhuriyet Mahallesi yönüne giden kamyonet, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Abone ol

Karabük'te şarampole devrilen kamyonetteki 2 kişi yaralandı.

Merkeze bağlı Kapullu Mahallesi'nden 5000 Evler Cumhuriyet Mahallesi yönüne giden U.K. idaresindeki 78 ABK 479 plakalı kamyonet, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada sürücü ve yanındaki M.K. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
İletişim Başkanı Duran'dan Suriye provokasyonlarına karşı uyarı
İletişim Başkanı Duran'dan Suriye provokasyonlarına karşı uyarı
Beşiktaş transferi KAP'a bildirdi! Tammy Abraham’ın yeni adresi belli oldu
Beşiktaş transferi KAP'a bildirdi! Tammy Abraham’ın yeni adresi belli oldu
Suudi Arabistan'da kritik toplantı! Prens Selman'dan Türkiye talimatı
Suudi Arabistan'da kritik toplantı! Prens Selman'dan Türkiye talimatı
Bir ülke daha Türkiye'yi seçti! Geleceklerini Türkiye'den şekillendirecekler
Bir ülke daha Türkiye'yi seçti! Geleceklerini Türkiye'den şekillendirecekler
Rüşvet iddianamesinde iş adamından olay ifade! CHP'li Başarır'a 10 milyon TL ve daire...
Rüşvet iddianamesinde iş adamından olay ifade! CHP'li Başarır'a 10 milyon TL ve daire...
Donald Trump'tan İran'a yeni gözdağı: Büyük Armada yolda
Donald Trump'tan İran'a yeni gözdağı: Büyük Armada yolda
Çağla Boz dahil üç kişinin uyuşturucu testi pozitif çıktı
Çağla Boz dahil üç kişinin uyuşturucu testi pozitif çıktı
Victor Osimhen, rekor için Manchester City maçına çıkacak
Victor Osimhen, rekor için Manchester City maçına çıkacak
Galatasaray, Manchester City maçı için İngiltere'ye gitti! İşte aday kadrosu
Galatasaray, Manchester City maçı için İngiltere'ye gitti! İşte aday kadrosu
Gazze'de can kaybı 71 bin 662'ye yükseldi
Gazze'de can kaybı 71 bin 662'ye yükseldi
Adalet Bakanı Tunç, Katar'da yüksek yargı mensuplarıyla görüştü
Adalet Bakanı Tunç, Katar'da yüksek yargı mensuplarıyla görüştü
Pep Guardiola, Sane ve İlkay hakkında konuştu! "Galatasaray'a çok büyük saygı duyuyoruz"
Pep Guardiola, Sane ve İlkay hakkında konuştu! "Galatasaray'a çok büyük saygı duyuyoruz"