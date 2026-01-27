BIST 13.107
HABER /  GÜNCEL

DSÖ, Gazze'de kış mevsiminde 10 çocuğun hipotermi nedeniyle öldüğünü bildirdi

DSÖ, Gazze'de kış mevsiminde 10 çocuğun hipotermi nedeniyle öldüğünü bildirdi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), kış mevsiminin başlamasından bu yana Gazze'de 10 çocuğun hipotermi nedeniyle öldüğünü bildirdi.

DSÖ'nün sosyal medya paylaşımında, "Kışın başlamasından bu yana Gazze'de 10 çocuğun hipotermiden öldüğü bildirildi. Soğuk hava ve şiddetli yağmurlar yoğunlaştıkça yetersiz yalıtımlı, derme çatma yapılarda barınan çocuklar ve aileler, hava koşullarından çok az koruma ile aşırı risk altında kalıyor." ifadesi kullanıldı.

Kış koşulları ve aşırı kalabalığın yetersiz su ile sanitasyonla birleşmesiyle Gazze'de hastalık salgınları riskinin arttığı kaydedilen paylaşımda, akut solunum yolu enfeksiyonları ile yoğun bakım ünitesine yatış gerektiren ağır vakaların sayısının da arttığına işaret edildi.

Paylaşımda, DSÖ'nün Gazze Şeridi genelinde sürekli ve engelsiz erişimin sağlanması ve temel tıbbi malzeme ile ekipmanların yanı sıra kışa hazırlık ve barınma malzemelerinin zamanında girişinin sağlanması çağrısı yinelendi.

