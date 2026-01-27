Çağla Boz dahil üç kişinin uyuşturucu testi pozitif çıktı

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan oyuncu Çağla Boz’un kan ve saç örneklerinde uyuşturucu madde tespit edildi, evinde 11 sentetik hap bulundu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan oyuncu Çağla Boz’un yapılan analizlerinde uyuşturucu maddeye rastlandı.

Adli tıp incelemeleri sonucunda Boz’un hem kan hem de saç örneklerinde uyuşturucu bulgularına ulaşıldığı öğrenildi. Bu tespit, dosyadaki deliller arasında yer aldı.

Öte yandan, Boz’un evinde gerçekleştirilen aramada 11 adet sentetik ecza hapının ele geçirildiği bildirildi. Ele geçirilen maddeler de incelemeye alındı.

Soruşturma süreci savcılık koordinesinde devam ederken, elde edilen bulgular dosyaya eklendi.

ÇAĞLA BOZ KİMDİR?

29 Haziran 1999 doğumlu olan Çağla Boz, eğitim hayatına İstanbul’da başladı. Aslen Balıkesirli olan Boz, kariyerine moda dünyasında adım attı. Sınır, Limit, Tozluyaka, Nehir, Kendi Düşen Ağlamaz ve Aynasız Haluk yapımlarında rol aldı. Son olarak “Kör Nokta” dizisinde Gece karakterini canlandırdı.