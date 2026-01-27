Bir ülke daha Türkiye'yi seçti! Geleceklerini Türkiye'den şekillendirecekler

Nijerya Cumhurbaşkanı Tinubu'nun danışmanı Dare, Tinubu'nun Türkiye ziyaretini değerlendirdi. Dare, Nijerya'nın gelecek dönemde içinden geçeceği stratejik bir hattı seçtiğini, bu hattın Türkiye üzerinden şekillendiğini ifade etti.

Nijerya Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu'nun Medya ve İletişim Özel Danışmanı Sunday Dare, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Tinubu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye yaptığı resmi ziyarete ilişkin açıklamalarda bulundu.

Dare, Nijerya'nın Afrika'nın küresel pazarlara açılan kapısı olma hedefi doğrultusunda, tarihsel olarak kıtalar arasında geçiş noktası işlevi görmüş ülkelerle ortaklık kurmaya öncelik verdiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Tinubu'nun bu resmi ziyaretle yalnızca diplomatik bir temas gerçekleştirmediğini vurgulayan Dare, Nijerya'nın gelecek dönemde içinden geçeceği stratejik bir hattı seçtiğini, bu hattın Türkiye üzerinden şekillendiğini ifade etti.

"BU KORİDOR TÜRKİYE'DEN GEÇİYOR"

Dare, "Cumhurbaşkanı Tinubu, bu resmi ziyarete çıkarak sadece ziyaret edilecek bir ülkeyi seçmiyor. Nijerya, içinden geçeceği bir koridoru seçiyor. Ve bu koridor, Türkiye'den geçiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ziyaret gündeminde askeri işbirliği ve ticari ortaklık başlıklarının yer aldığını aktaran Dare, bu başlıkların arkasında daha geniş ve uzun vadeli bir stratejik çerçevenin bulunduğuna dikkati çekti.

Nijerya'nın, stratejik coğrafya, sanayi kapasitesi, güvenlik kabiliyeti ve pragmatik diplomasi anlayışını bir araya getirebilen ülkelerle ortaklıklarını yeniden tanımladığını kaydeden Dare, Türkiye'nin bu tanıma en doğal biçimde uyan ülkelerden biri olduğunu belirtti.

Dare, Nijerya'nın reform sürecinin sanayileşme, güvenlik istikrarı, ticari çeşitlilik ve teknoloji transferi ekseninde ilerlediğine, bu nedenle yalnızca ürün satan değil, sistem kurabilen ortaklarla işbirliğini öncelediğine vurgu yaptı.

Türkiye'nin bu süreçte öne çıkan bir ortak olduğuna işaret eden Dare, "Döviz kuru gerçekçiliği, mali disiplin, güvenlik sektörü reformu ve ticari çeşitlilik geçici değil, temel düzeltmelerdir. Türkiye bu yolu çok iyi anlamaktadır, çünkü kendisi de bu yoldan geçmiştir." görüşünü paylaştı.

"İKİ KITAYI BİRLEŞTİREN TEK GÜÇ TÜRKİYE"

Türkiye'nin jeostratejik konumunun Nijerya açısından sembolik değil, işlevsel bir değer taşıdığı aktaran Dare, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Türkiye, Karadeniz'i, Akdeniz'i ve küresel ticaret yollarını birbirine bağlayan deniz geçitlerini kontrol ederek, fiziksel olarak iki kıtayı birleştiren tek büyük güç olmaya devam etmektedir. Coğrafya her zaman kader olmuştur. Afrika ve özellikle Nijerya için Türkiye'nin konumu sadece sembolik değil, işlevseldir. Türkiye Avrupa'ya bir köprü, Orta Doğu'ya bir koridor, Orta ve Uzak Doğu Asya'ya ise bir sıçrama tahtasıdır."

Dare, İstanbul'un yalnızca bir şehir olmadığını, Nijeryalı ihracatçılar, yatırımcılar, öğrenciler ve lojistik operatörleri için Afrika'dan küresel pazarlara uzanan fiili bir geçiş kapısı konumunda bulunduğunu kaydetti.

Dare, Türkiye'nin sanayi altyapısının inşaat, savunma sanayisi, tekstil, enerji ekipmanları ve ulaştırma sistemleri gibi alanlarda gelişmekte olan pazarlarla uyumlu bir yapı sunduğunu aktararak, bu kapasitenin Nijerya'nın kendisini bölgesel bir üretim ve lojistik merkezi olarak konumlandırma hedefiyle örtüştüğü değerlendirmesinde bulundu.

Savunma ve güvenlik alanındaki işbirliğine de değinen Dare, Türkiye'nin insansız hava araçları, zırhlı platformlar ve gözetleme sistemleri gibi maliyet etkin ve sahada kendini kanıtlamış çözümler sunduğunu, bu işbirliğinin Nijerya açısından bağımlılık değil kapasite inşası anlamına geldiğini ifade etti.

İki ülke arasındaki ilişkilerin geçmişine işaret eden Dare, Türkiye'nin 1962'den bu yana Nijerya'da diplomatik varlık gösterdiğini, 2010'dan itibaren karşılıklı üst düzey ziyaretlerle ilişkilerin derinleştiğini hatırlattı. Dare, bu sürecin, Tinubu'nun Türkiye ziyaretiyle daha ileri bir aşamaya taşınmasının hedeflendiğini bildirdi.

İki ülke arasındaki işbirliğinin sağlık, eğitim, imalat, tarım, savunma ve ticaret gibi alanlarda somut karşılıklar bulduğu, ikili ticaret hacminin yıllık 1 milyar doların üzerine çıktığını belirten Dare, bunun orta vadede 5 milyar dolara yükseltilmesinin hedeflendiği bilgisini paylaştı.

Dare, ziyaretin genel çerçevesine ilişkin olarak bunun ideolojik bir hizalanma değil, Nijerya'nın uzun vadeli çıkarlarına dayalı stratejik bir yönelim olduğunu vurguladı.