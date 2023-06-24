Kendi Düşen Ağlamaz konusu ne? Kendi Düşen Ağlamaz ne anlatıyor, hikayesi ne?

Kendi Düşen Ağlamaz konusu ne diye çok merak ediliyor. Dizide Alize'nin babasının yeniden evlenmemesi için yaptıklarının hikayesi ilk bölümde bizi bekliyor. Acaba Kendi Düşen Ağlamaz konusu ne?

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Kendi Düşen Ağlamaz konusu ne diye çok merak ediliyor. Dizide Alize'nin babasının yeniden evlenmemesi için yaptıklarının hikayesi ilk bölümde bizi bekliyor. Acaba Kendi Düşen Ağlamaz konusu ne?

Kendi Düşen Ağlamaz Konusu ve Hikayesi

Dizide başrol oyuncumuz Eylül Tumbar (Alize), babası tarafından şımartılmış dünyalar güzeli bir genç kız olarak karşımıza çıkıyor. Ta ki babasının evlenme kararını duyana kadar. Babasının yeniden evlenmesine kızan Elif'in sahte bir evlilik planı yapması ile hikayemiz gelişiyor. Kısaca dizinin konusuna ve hikayesine göz atalım:

Kendi Düşen Ağlamaz konusu ne?

Alize bir yaşındayken annesini kaybetmiştir. Annesinin babası tarafından yokluğunu belli etmemek için el bebek, gül bebek büyütülmüş güzeller güzeli tek kızı. Ancak tüm bu zenginliğe rağmen çok bencil ve pervasızdır. Ona göre, zengin olmayan hiç kimse onun dengi değildi.

Alize bir gece kulübünde babasının evleneceğini öğrenir ve babasının yanına koşar. Babasının evliliği, hele Sinem ile evliliği Alize için kabus demekti. Çünkü Sinem'i hiç sevmiyor güzeller güzeli Alize'miz. Alize, babasının evliliğini tamamen bitirmek için bir plan yapar. Babasının onaylamadığı ve ailesini rezil edecek biriyle evlendiğinde babası ve Sinem bu evlilikten vazgeçecektir. Bu nedenle kaba ve kaba biriyle evlenmeye karar verdi. Ama asıl soru, böyle bir insanı nerede bulacağınızdır? Ve onu evlenmeye nasıl ikna edecek?

Ertesi gün Alize arabasını sürerken araba aniden bozulunca gelen kaba saba tamirciyi görünce gözleri ışıldadı. Alize babasına karşı planını bu adamla gerçekleştirebileceğini düşündü. Tabii tamirci Serkan kabul ederse!

Kendi Düşen Ağlamaz gerçek bir hikaye mi?

Kendi Düşen Ağlamaz dizisinin gerçek bir hikaye olup olmadığı çok merak ediliyor. Dizi Ayşegül Çiçekoğlu'nun aynı adlı kitabından uyarlandı.

Kendi Düşen Ağlamaz hangi diziden uyarlandı?

Özgür Evren Heptürk tarafından yazılan senaryo, herhangi bir diziden alınmadı. TRT 1 tarafından bu dizinin Ayşegül Çiçekoğlu'nun aynı adlı kitabından uyarlandığı biliniyor.

Kendi Düşen Ağlamaz uyarlama mı?

TRT 1'in yeni dizisi Kendi Düşen Ağlamaz uyarlama, Ayşegül Çiçekoğlu'nun Kendi Düşen Ağlamaz adlı kitabından uyarlandı.. Gülbike Sonay Üte ve Tuna Kıygı tarafından yazılan senaryo, bir kitaptan uyarlandı.