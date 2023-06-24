İran'da istihbarat görevlisini öldürmekle suçlanan kişiye idam!

İran'da genç bir kadının polis nezaretinde hayatını kaybetmesinin ardından başlayan olaylar sırasında bir güvenlik görevlisini öldürmek suçuyla yargılanan bir kişi idam cezasına çarptırıldı.

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İran'ın yarı resmi Mehr Haber Ajansına göre Hemedan Yargısı Başkanı Muhammad Rıza Adalethah, geçen yıl ekimdeki gösteriler sırasında Melayer ilçesinde Devrim Muhafızları Ordusu istihbaratından Ali Naziri'nin öldürülmesiyle ilgili yargı sürecinin sonuçlandığını açıkladı.

Adalethah, Naziri'nin öldürüldüğü olayın faili olarak yargılanan bir kişinin idama mahkum edildiğini ve kararın nihai onay için Yargıtay'a gönderildiğini belirtti.

Devrim Muhafızları Ordusu'nun Melayer ilçesindeki istihbarat görevlisi Ali Naziri'nin, Mahsa Emini adlı genç bir kadının polis nezaretinde hayatını kaybetmesinin ardından başlayan olaylar sırasında 26 Ekim'de silahlı göstericiler tarafından vurularak öldürüldüğü açıklanmıştı.

İran'daki gösteriler ve idam cezaları

Tahran'da 13 Eylül 2022'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşat devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi, ülke yönetimine karşı protestolara yol açmıştı. Gösterilerde yüzlerce kişi hayatını kaybetmişti.

Ülkede yaklaşık 4 ay devam eden gösterilerle bağlantılı şu ana kadar 10'dan fazla kişi idama mahkum edildi, bunlardan 4 kişinin cezası infaz edildi. İdam cezalarının bir kısmı ise Yargıtay tarafından bozuldu.