Kemal Kılıçdaroğlu balıkçı restoranına giden Ekrem İmamoğlu için bakın ne dedi?

CHP Kemal Kılıçdaroğlu, karla mücadele sırasında balıkçı restoranına giden Ekrem İmamoğlu'yla ilgili "Özel hayatı servis edemezsiniz. Anayasa'ya göre suçtur. Kişinin özel yaşamı anayasal güvence altındadır. Ama anayasası askıda olan bir devlette bu suç olmaktan çıkıyor.'' dedi.

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Kılıçdaroğlu, Halk TV'de "Suat Toktaş ile Liderler Özel Söyleşisi" programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

İstanbul'daki karla mücadele çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kılıçdaroğlu, yapay bir gündem yaratıldığını söyledi.

İBB'ye yönelik eleştirilere "yapay gündem" dedi

Kılıçdaroğlu, "Bir kar yağdı, ondan sonra bütün tartışma İstanbul oldu. Ya koca Türkiye var, 84 milyon insanın sorunları var. İnsanlar geçinemiyor. Her evde neredeyse bir işsiz var. Asıl bu sorunların çözülmesi gerekirken neden böyle kısır tartışmaların içine giriyoruz? Buradan çıkmak lazım.'' dedi.

Karla mücadele çalışmalarında İstanbul Büyükşehir Belediyesinin elinden gelen bütün çabayı gösterdiğini bildiğini kaydeden Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ile o gece de sonrasında da sürekli irtibatı olduğunu söyledi.

Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

''Kar yağışı var, insanlar yolda kaldı, bu doğru ama metro 02.00'ye kadar çalıştı, otobüsler çalıştı. İnsanlar arabalarını kilitlediler, otobüse binip yerlerine gittiler. İstanbul Büyükşehiri tartıştık değil mi? Peki güzel. Yeni yaptıkları havaalanının kargo terminalinin çatısı çöktü. Karışan oldu mu? Orada binlerce turist slogan attı. Tartışıldı mı? Asıl bunların tartışılması lazım. Bir de şu var; iktidarsınız, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nı devletin rakibi olarak görüyorsunuz. Akıl tutulması."

"İstanbul'u kaybetmeyi bir türlü içlerine sindiremiyorlar''

Bir sorun yaşanıyorsa, devleti yönetenlerin sorunun büyümesine değil çözümüne katkıda bulunması gerektiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, "İstanbul'u kaybetmeyi bir türlü içlerine sindiremiyorlar.'' dedi.

Kılıçdaroğlu, CHP'li belediyelerin kara kış koşullarında çocukların yatağa aç girmemesi için çabaladığını belirterek, ''2 milyon 794 bin 69 aileye yardım yapıldı. Nakdi, ısınma, eğitim yardımı, ulaşım yardımı ve ödeyemedikleri faturalar ödenmiş. Toplam yardım tutarı 1 milyar 750 milyon 893 bin 500 lira." ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun balıkçı restoranına gitmesiyle ilgili tartışmalara değinen Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Daha önce, 'Bizim telefonlarımızı, benim, ailemin, çocuklarımın telefonlarını dinliyorlar.' dedim. 'CHP'li belediye başkanlarının telefonlarını dinliyorlar.' dedim. Bir gerçek daha ortaya çıktı. Sadece dinlemiyorlar, bir de izliyorlar. Bunlarda demokrasinin d'si bile yok. Ne yapacaksın izleyip? Bizim verilmeyecek hesabımız mı var? Ama ben demokrasi adına utanıyorum.''

''Kişinin özel yaşamı anayasal güvence altındadır''

"Bu kamera görüntüsüyle ilgili Sayın İmamoğlu'yla konuştunuz mu?'' sorusuna karşılık Kılıçdaroğlu, ''Bu suçtur. Özel hayatı servis edemezsiniz. Anayasa'ya göre suçtur. Kişinin özel yaşamı anayasal güvence altındadır. Ama anayasası askıda olan bir devlette bu suç olmaktan çıkıyor.'' yanıtını verdi.