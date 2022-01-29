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Toyota 2021'de 10,5 milyon araçla yine "en çok satan otomobil üreticisi" oldu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Toyota 2021'de 10,5 milyon araçla yine "en çok satan otomobil üreticisi" oldu

Japon otomotiv devi Toyota, 2021'de küresel bazda yaklaşık 10,5 milyon araç satarak "dünyanın en çok satan otomobil üreticisi" unvanını muhafaza etti.

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Toyota Motor'dan yapılan açıklamaya göre, bünyesindeki mini araç üreticisi Daihatsu ve kamyonet üreticisi Hino dahil Toyota, geçen yıl 12 aylık dönemde küresel çapta yaklaşık 10,5 milyon araç satışı gerçekleştirdi.

Japon üretici bu oranla, 2020 küresel satışlarına oranla yüzde 10,1 artış kaydetti.

Toyota'nın, Kovid-19 salgını nedeniyle yaşanan fabrika kapanmaları ve yarı iletken çip tedarik sıkıntısından yerel ve yabancı rakiplerine göre daha az etkilendiği belirtildi.

Japon firma, küresel otomobil satışlarında en yakın rakibi Alman üretici Volkswagen'in 2021 satışlarını geride bıraktı.

Alman firma 2021 küresel araç satışlarının, önceki yıla kıyasla yüzde 4,5 düşüşle 8,9 milyon olarak gerçekleştiğini duyurmuştu.

Böylelikle Toyota, 2020 küresel satışlarıyla elde ettiği birinciliği 2021'de de korumuş oldu.

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