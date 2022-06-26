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Kastamonu'da otomobil ile otobüsün çarpıştı! 2 kişi ölü, 16 kişi yaralandı

Kastamonu'da otomobil ile otobüsün çarpıştı! 2 kişi ölü, 16 kişi yaralandı

KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde otomobil ile otobüsün çarpıştı trafik kazasında 2 kişi öldü, 16 kişi de yaralandı.

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İstanbul'dan Samsun yönüne seyreden Hüseyin Etçi yönetimindeki 06 DE 9797 plakalı otomobil, Tosya'nın Çaykapı köyü mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 28 ABE 309 plakalı otobüs ile çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü Hüseyin Etçi ile otomobilde yolcu olarak bulunan Miray Sane Etçi olay yerinde hayatını kaybetti. İlk belirlemelere göre otobüs sürücüsü ile otobüste yolcu olarak bulunan 16 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle, bir süre ulaşıma kapanan uluslararası D-100 kara yolu Tosya Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği, Karayolları, Tosya jandarma Komutanlığı ve Tosya Belediyesi ekiplerinin çalışması sonucu tekrar ulaşıma açıldı.

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